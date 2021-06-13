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Emekli öğretmen, ata yadigarı asırlık dükkanda külekçilik zanaatını yaşatmaya çalışıyor

Kahramanmaraş'ta, emekli olduktan sonra dedesinden kalan asırlık dükkanın başına geçen öğretmen Ejder Külekci, unutulmaya yüz tutmuş külekçilik mesleğini 3. kuşak olarak gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Emekli öğretmen, ata yadigarı asırlık dükkanda külekçilik zanaatını yaşatmaya çalışıyor

Emekli öğretmen, ata yadigarı asırlık dükkanda külekçilik zanaatını yaşatmaya çalışıyor

Kahramanmaraş'ta, emekli olduktan sonra dedesinden kalan asırlık dükkanın başına geçen öğretmen Ejder Külekci, unutulmaya yüz tutmuş külekçilik mesleğini 3. kuşak olarak gelecek nesillere aktarmak istiyor.

13 Haziran 2021 Pazar 12:34
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Dede ve babasının yıllarını verdiği 500 yıllık tarihi Maraş Çarşısı'ndaki dükkana yeniden hayat vermek isteyen emekli öğretmen, yaklaşık 4 yıldır 70 metrekarelik dükkanda külek üreterek hem nostaljiyi yaşatıyor hem de ek gelir sağlıyor.

Elektriğin olmadığı dönemlerde kırsal kesimlerde süt ve süt ürünlerinin korunması için kullanılan ahşap küleklerin kentteki son ustalarından olan Külekci, dede mirası olan mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde 36 yıldır öğretmenlik yapan 3 çocuk babası Külekci, AA muhabirine, çocukluk döneminde okulun tatil olduğu zamanlarda babasının yanına gelerek çıraklık yaptığını söyledi.

Gençlik yıllarında da boş zamanlarını, hem mesleği öğrenmek hem de babasına yardımcı olmak için bu dükkanda geçirdiğini anlatan Külekci, geçmişte evlerde çok sık kullanılan küleğin şimdilerde ise daha çok dekor amaçlı kullanılan bir parça haline geldiğini ifade etti.

Talep azlığı nedeniyle mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu aktaran Külekci, şöyle devam etti:

"Bu mesleği canlandırmak istiyorum. Eşimle beraber öğretmenlikten emekli olduk. Kendimi bu mesleği yaşatmaya adadım. Ben 7 yaşından beri burada çalıştım. Gençliğimizde bu işi yaptığımız için mesleği biliyoruz. Sektör bitmiş durumda. Çünkü önceden her ustanın yanında en az 2 çırak olurdu ama bugün dükkanlarda çalışan çırak yok. Sıkıntımız burada. Bütün ölen mesleklerde sıkıntı aynı."

Külekci, mesleğin kentteki son ustaları arasında yer aldığını belirterek,, "Bir ustamız vardı virüsten rahatsızlandı. O da gelmiyor artık. Ben de yapabildiğim ve gücüm yettiği kadar yapmaya çalışıyorum. Yaptıklarım İstanbul, Diyarbakır gibi illere gidiyor. Tek başıma siparişleri yetiştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Ata mesleğini yaşatabilmenin gururunu yaşadığını belirten Külekci, yaptığı külekleri 35 ile 40 lira arasında sattığını kaydetti.

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