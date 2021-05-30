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Emine Erdoğan Kahramanmaraş’ta Bulunan Tarihi Kitapları İnceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat Binası’nda, Asitane Vakfı’nca düzenlenen “Kitaplar ve Kâğıtlar Sergisi”ni açtı.

Emine Erdoğan Kahramanmaraş’ta Bulunan Tarihi Kitapları İnceledi

Emine Erdoğan Kahramanmaraş’ta Bulunan Tarihi Kitapları İnceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat Binası’nda, Asitane Vakfı’nca düzenlenen “Kitaplar ve Kâğıtlar Sergisi”ni açtı.

30 Mayıs 2021 Pazar 20:03
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Türkiye’nin ilk kâğıtla ilgili eğitim atölyesi olan “El Yapımı Kâğıt Atölyesi”ni de gezen Erdoğan, 150 yıllık kitaplardan hammaddesi keten, dut ve ipekten oluşan kâğıtlara kadar birçok eserle ilgili bilgi aldı. Emine Erdoğan sergide yer alan, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yıkılan bir evin duvarından çıkarılan ve eski dönemin izlerini taşıyan 40 kitabı da inceledi. Erdoğan’a el yapımı kâğıtlarla ilgili bilgi veren Düzce Kâğıt Atölyesi kurucusu İbrahim Sami Özen, kâğıdın imal edildikten sonra en az 2 yıl terbiyelenme sürecinden geçip, daha sonra sanatçılar tarafından kullanılabilir hale geldiğini aktardı.

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