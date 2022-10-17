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Emine Şenlikoğlu Söyleşisine Yoğun İlgi
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Emine Şenlikoğlu Söyleşisine Yoğun İlgi

KAFUM’da düzenlenen 8’inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda söyleşi programında okurlarıyla buluşan Araştırmacı – Yazar Emine Şenlikoğlu, “İki gündür bu güzel fuardayız. İlgi son derece güzel, eski dostları gördük. Bize böyle bir fırsatı sunduğu ve buranın edebiyat atmosferine dâhil ettiği için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Emine Şenlikoğlu Söyleşisine Yoğun İlgi

Emine Şenlikoğlu Söyleşisine Yoğun İlgi

KAFUM’da düzenlenen 8’inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda söyleşi programında okurlarıyla buluşan Araştırmacı – Yazar Emine Şenlikoğlu, “İki gündür bu güzel fuardayız. İlgi son derece güzel, eski dostları gördük. Bize böyle bir fırsatı sunduğu ve buranın edebiyat atmosferine dâhil ettiği için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

17 Ekim 2022 Pazartesi 10:40

Türk edebiyatının nabzı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda tutuluyor. Araştırmacı – Yazar Emine Şenlikoğlu, fuar kapsamında düzenlenen söyleşi etkinliğinde Kahramanmaraşlılarla buluştu. Edebiyat literatürüne İslam ve akaid çerçevesinde pek çok eser kazandıran usta kalemin söyleşisi, yediden yetmişe okurların yoğun ilgisiyle karşılandı. Şenlikoğlu ise gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Eski Dostlarla Buluştuk”

Okurlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten Emine Şenlikoğlu, “İki gündür bu güzel fuardayız. İlgi son derece güzel, eski dostları gördük. Salonu doldurdu kardeşler. Bize böyle bir fırsatı sunduğu ve buranın edebiyat atmosferine dâhil ettiği için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Fuara Binler Akın Etti

Günü Emine Şenlikoğlu söyleşisiyle noktalayan 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’na binlerce edebiyatsever adeta akın etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra stantlar da okurlarla doldu taştı. Yediden yetmişe birçok kişinin ziyaret ettiği fuar alanı rekor bir sayıya ulaşarak 5 saatte 10 bin kişiyi misafir etti. 14 Ekim Cuma günü açılan fuarda, 2 günde toplam ziyaretçi sayısı ise 30 bin olarak gerçekleşti.

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Emine Şenlikoğlu Söyleşisine Yoğun İlgi
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