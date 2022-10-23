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Emre Aydın Kahramanmaraş'ta Konser Verdi

Şarkıcı Emre Aydın, Kahramanmaraş'ta konser verdi.

Emre Aydın Kahramanmaraş'ta Konser Verdi

Emre Aydın Kahramanmaraş'ta Konser Verdi

Şarkıcı Emre Aydın, Kahramanmaraş'ta konser verdi.

23 Ekim 2022 Pazar 10:34

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanlığı ile Onikişubat Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen "EXPO 2023 Gençlik Festivali"nin ikinci günü kapsamında EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Aydın, "Beni Vurup Yerde Bırakma", Kırlangıç" ve "Sen Beni Unutamazsın" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de konserin ardından Aydın'ı tebrik etti.

Festival, Sagopa Kajmer konseriyle sona erecek.

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Emre Aydın Kahramanmaraşta Konser Verdi
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