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En Büyük Bayram SANKO Okulları’nda Onlıne Törenle Kutlandı

SANKO Okulları Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıldönümünü, düzenlediği online canlı törenle kutladı.

En Büyük Bayram SANKO Okulları’nda Onlıne Törenle Kutlandı

En Büyük Bayram SANKO Okulları’nda Onlıne Törenle Kutlandı

SANKO Okulları Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıldönümünü, düzenlediği online canlı törenle kutladı.

29 Ekim 2020 Perşembe 13:48
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Okul yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velilerin online izledikleri tören Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yaptığı konuşmada, egemen güçler tarafından işgal edilen vatan topraklarının, savaştan yorgun ama yüreği özgürlük aşkıyla yananların esarete karşı direnişleri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğiyle tekrar bağımsızlığına kavuştuğunu söyledi.

“Asıl mücadele şimdi başlıyordu. Bu mücadele, yeni kurulan savaş yorgunu Türk devletinin kalkınma mücadelesiydi” diyen Asyalı, şöyle devam etti:

“Yeni kurulan bir devletin kalkınması ancak çağdaş bir yönetim şekliyle mümkündü. Bir başka deyişle, ancak millet iradesiyle oluşacak bir yönetim şekli ülkeyi kalkındırabilirdi.

İşte tam da bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı bittikten 13 ay sonra, 29 Ekim 1923’te yeni kurulan Türk devletinin yönetim şeklinin CUMHURİYET olduğunu milletimize ve tüm dünyaya ilan etti.

Türkiye, 97 yıl önce bugün; egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir yönetim şekline yani Cumhuriyete kavuştu. Cumhuriyet’in ilanının hemen ardından gerçekleştirilen inkılaplar ve hayata geçirilen köklü değişikliklerle hızla kalkındı Türkiye Cumhuriyeti. Kalkındı, gelişti, güçlendi Cumhuriyet…

Cumhuriyet’in ilanının 97. yıldönümünde bizler SANKO Okulları olarak; Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini sonsuza dek yaşatacağımıza bir kez daha söz veriyor, öğrencilerimizi vatan sevgisi, bayrak aşkı ve cumhuriyet bilinciyle yetiştirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü vesilesiyle; 1001 emek ve fedakârlıkla kurdukları Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyor ve onların anısına bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet.”

SANKO Okulları Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Mustafa Demir de konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz milletimizin eseridir. Aynı zamanda Milli Mücadele’nin taçlanmış halidir” dedi.

“Cumhuriyet; akıldır, bilimdir, akıl ve bilim eşliğinde çağdaşlaşmaktır. Cumhuriyet fikri hür irfanı hür nesiller yetiştirmektir” diyen Demir, özetle şöyle konuştu:

“Diline, özüne sahip çıkmaktır, alfabedir Cumhuriyet. Mekteptir, cahillikle ilkellikle savaştır. Kadındır Cumhuriyet. Ülkeyi demirağlarla örmektir. Yurtta barış cihanda barıştır Cumhuriyet. Çalışmaktır, yorulmaktır. Hür yaşamaktır. Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir, diyen Atatürk’tür.. Cumhuriyet.”

Tören, pandemi nedeniyle daha önceden çekilen Cumhuriyet Kadınları konulu video gösterisi, Cumhuriyet temalı lirik dans gösterisi, okul korosunun seslendirdiği eserlerin, Cumhuriyet temalı sanal serginin video gösterimi ve Cumhuriyet konulu şiirin okunmasıyla son buldu.

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