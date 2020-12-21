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Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Afşin’de!

Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanlığı Afşin’de bir dizi ziyarette bulundu.

Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Afşin’de!

Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Afşin’de!

Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanlığı Afşin’de bir dizi ziyarette bulundu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 12:41
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Ejder Akbaş Başkanlığında ki Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanlığı heyeti Bölge Temsilcisi Erdal Gündoğan’ın ev sahipliğinde Afşin’de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Önce ki gün gerçekleşen ziyaret ilk olarak DSİ 204. Şube Müdürlüğüne yapıldı. Burada DSİ 204. Şube Müdürü Halit Taşdelen ile bir süre sohbet eden Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Ejder Akbaş ve Yönetim Kurulu üyeleri sendikal çalışmalara ilişkin bilgiler verdiler.

Daha sonra Teiaş Doğanköy Şalt Sahası çalışanlarını ziyaret eden Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Ejder Akbaş ve Yönetim Kurulu üyeleri çalışanların sorunlarını dinlediler.

Afşin Haber Merkezine açıklamada bulunan Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Ejder Akbaş, Enerji Bir Sen olarak zaman zaman İl Merkezimizde ve ilçelerimizde ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerden bir tanesini de Afşin’e gerçekleştirdik. Bölge Temsilcimiz Erdal Gündoğan ile birlikte önce DSİ 204. Şube Müdürü Halit Taşdelen beye ziyarette bulunarak Sendikamızın faaliyetlerinden bahsettik. Daha sonra ise TEİAŞ Doğanköy Şalt Sahası çalışanlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledik dedi.

Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanlığı ziyaret ve faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

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Enerji Bir Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Afşin’de!
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