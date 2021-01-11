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Erguvan orman ürünleri sanayi, Osmaniye’de ‘bahçem olsun’ diyenlerin adresi oldu

Osmaniye’de faaliyet gösteren Erguvan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, kentte bahçe kurmak isteyenlerin adresi oldu.

Erguvan orman ürünleri sanayi, Osmaniye’de ‘bahçem olsun’ diyenlerin adresi oldu

Erguvan orman ürünleri sanayi, Osmaniye’de ‘bahçem olsun’ diyenlerin adresi oldu

Osmaniye’de faaliyet gösteren Erguvan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, kentte bahçe kurmak isteyenlerin adresi oldu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 17:55
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Orman vasfını yitirmiş arazilerde ve hazine arazilerinde bir proje kapsamında devletin verdiği hibelerden yararlanarak bahçe kurmak isteyenlere proje hazırlayan firma, üreten bir Türkiye için var gücüyle çalışıyor.

Orman Genel Müdürlüğünün yılda bir defa tespit ederek internet sitesinden ilan ettiği alanlara dilekçe ile talip olunarak süreç başlıyor.

Erguvan Orman Ürünleri Sanayi yetkilisi Orman Mühendisi Derviş Kalender bahçe kurulumu ve projelendirme aşamalarıyla ilgili yapılması gereknleri anlattı.

Şirketin faaliyet alanıyla ilgili de konuşan Kalender şunları kaydetti;

“Ormanla ilgili yapılabilecek tüm projelerde hizmet veriyoruz. Orman içerisinde yer sahibi olup, elektirik, su ve yolu olmayanlar için gerekli izinler alındıktan sonra çalışma yapıyoruz.

Devletimiz, bahçe kurup ekonomiye katkı sunmak isteyenler için orman vasfını yitrmiş arazileri 49 yıllığına kiralıyor. Küçük miktarlarda fiyatı var, yani yılda 2 bin lira karşılığında 100 dönüm arazide kendi bahçenizi kurabilirsiniz. Kira ödemesi ise devlete yıllık olarak veriliyor. Bu kiralam sonrası biz devreye giriyoruz. Biz proje hazırlayıp yetkili birimlere sunuyoruz. 6-7 ay gibi bir sürede bahçe kurma aşamasına geliniyor.

Sertifikalı fidan dikimi ile ilgili bahçe sahiplerini bilgilendiriyoruz. Toprak analizi yaparak hangi ürünü en verimli şekilde yetişeceğini tespit ediyoruz. Başarısız olan bahçe çalışmalarında devlet 3-4 yıl sonra bahçeyi kiralayandan geri alıyor.

Kurulacak bahçe türüne göre, ürüne verilecek suyu sondaj, taşıma su ve damlama sula sistemleri ile temin ediyoruz.

Kiralanan 100 dönümlük bir arazie ev gibi yapılaşmak yapma imkanı yok. Sadece devletin belirlediği yaklaşık 50 metrekare civarında perfabrik yapı kurulabiliyor. Toprak sulama havuzu yapılabiliyor. İstedğiniz gibi kullanma şansı yok.

Kiralama için  devletimiz 12 ayın sadece 2 ayında müracaat alıyor. Nisan ve Eylül aylarında başvurular alınıyor. kurmak isteyen vatandaşlarımıza tavsiyemiz müracaatlarını son tarihe bırakmasınlar. Çünkü yığılma oluyor, bizde hepsini alamıyoruz. Birkaç ay öncesinden bize gelirlerse gerekli çalışmayı yapıyoruz.

Danışmanlık ücreti olarak biz insanları sık boğaz etmiyoruz. İnsanlar üretsin ekonomiye katkı sunsun istiyoruz. Standart ücretin dışına çıkmıyoruz. Proje yaptırmak isteyenler bize, Osmaniye’deki Rauf Bey Mahallesi, Alparslan bey caddesi Gıda yolu sitesin’deki adresimizden ve Erguvanormanurunleri.com internet sitemizden ulaşabilirler.”

Son Güncelleme: 11.01.2021 18:01
Anahtar Kelimeler:
Orman Mühendisi Derviş KalenderErguvan Orman Ürünleri SanayiOsmaniye
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