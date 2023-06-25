Erkenez’in Ana Caddesi 3 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi

Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için şehir genelinde yol yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi’nde bulunan Şehit Serkan Bursalı Sokak’ta yürüttüğü asfalt çalışmalarını tamamladı. Daha önce kilit parkeyle kaplı olan ve deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan 1 kilometre uzunluğa ve 11 metre genişliğe sahip arter, 3 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmalarla mahallenin ulaşım konfor ve güvenliğinin artırıldığını belirten Erkenez Mahalle Muhtarı Halil Tüfenk, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür etti.