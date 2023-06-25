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Erkenez’in Ana Caddesi 3 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Erkenez Mahallesi’nin en işlek arterlerinden Şehit Serkan Bursalı Sokak’ta başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı. 3 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilenen arterle mahallenin ulaşım standardı artırıldı.

Erkenez’in Ana Caddesi 3 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi

Erkenez’in Ana Caddesi 3 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Erkenez Mahallesi’nin en işlek arterlerinden Şehit Serkan Bursalı Sokak’ta başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı. 3 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilenen arterle mahallenin ulaşım standardı artırıldı.

25 Haziran 2023 Pazar 17:39

Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için şehir genelinde yol yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi’nde bulunan Şehit Serkan Bursalı Sokak’ta yürüttüğü asfalt çalışmalarını tamamladı. Daha önce kilit parkeyle kaplı olan ve deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan 1 kilometre uzunluğa ve 11 metre genişliğe sahip arter, 3 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmalarla mahallenin ulaşım konfor ve güvenliğinin artırıldığını belirten Erkenez Mahalle Muhtarı Halil Tüfenk, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Son Güncelleme: 25.06.2023 17:39
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Erkenez’in Ana Caddesi 3 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi
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