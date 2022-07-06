Erset Platformdan bayram mesajı

Alaeddin Devlet Eminer mesajında şunları söyledi;

“Resmi ve dini bayramlarımız, insanlarımızı manevi açıdan zenginleştiren ve bir arada tutan, birlik ve beraberliğimizi perçinleyen, insani değerleri öne çıkartan, dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını en yüksek seviyelere ulaştıran çok özel ve kutsal günlerimizdir.

“Nerede o eski bayramlar” diyerek özlem duyduğumuz , kin ve nefret duygularını bir kenara bıraktıran, sevgiyi ve hoşgörüyü hatırlatan bayramlarımızı daima yaşatmalıyız.

Bayramlarımız ile dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip “yardımlaşma” ve “paylaşma” konularındaki hassasiyet daha da artmaktadır. Bayram demek ; paylaşmak, paylaşarak çoğalmak demektir.

Bayram sevincini engelli, muhtaç ve kimsesiz insanlarımızla, huzur ve sevgi evindeki yaşlılarımızla, çocuklarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle, akrabalarımızla, dostlarımızla birlikte yaşamak bir araya gelmenin ve kaynaşmanın en güzel örneğidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban bayramını kutlar, ülkemize ve tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”