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Erset Platform’dan kurtuluş mesajı

Erset Platform’un işletmecisi Alaeddin Devlet Eminer, Kahramanmaraş'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Erset Platform’dan kurtuluş mesajı

Erset Platform’dan kurtuluş mesajı

Erset Platform’un işletmecisi Alaeddin Devlet Eminer, Kahramanmaraş'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 15:36
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Eminer, mesajında şunları dile getirdi:

"Kurtuluş savaşının ilk hareketini temsil eden Maraş savunması, işgal altındaki topraklarda esaretin sona ermesi için kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, canını ve kanını siper eden bir milletin şahlanışı, zaferle taçlandırılmış destanıdır.

Kahraman şehrin evlatları, 21 Ocak 1920 tarihinde başlayan ve 22 gün süren mücadele sonunda, vatanına, bayrağına ve namusuna el uzatan işgalcileri şehirlerinden kovarak, birliğinden ve beraberliğinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Rıdvan Hoca'nın Cuma vakti Ulu Camii minberinden "Hürriyeti olmayan bir milletin Cuma Namazı kılması caiz değildir" sözünün ardından hürriyet aşkıyla şahlanarak, aziz bayrağımızı yeniden burçlara dikmiş olan kahraman ruh, Kurtuluş Savaşının ilk kıvılcımı olmuştur.

Büyük bir inanç ve istiklal aşkıyla vatan savunmasında tek yürek olan Maraş, eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir. Bugün bizlere düşende aynı duygularla, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır.

Bu vesileyle, şanlı mücadelemizin ve destansı zaferimizin 102. yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Rabbim gafil işgal kuvvetlerine fırsat vermesin. Tüm İslam âlemini zalimlerin zulmünden korusun.

Bu duygularla, milli mücadelemizin kahraman şehitlerini ve ebediyete intikal etmiş gazilerini minnet ve şükranla anıyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutluyorum."

Anahtar Kelimeler:
Erset Platform’dan Kurtuluş Mesajı
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