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Ertuğrul Doğan’dan Bayram Mesajı

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan ayının bitimiyle birlikte kutladığımız Ramazan Bayramı’nın İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin dinmesi, sağlık, toplumsal huzur ve mutluluğumuza vesile olması temennisinde bulundu.

Ertuğrul Doğan’dan Bayram Mesajı

Ertuğrul Doğan’dan Bayram Mesajı

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan ayının bitimiyle birlikte kutladığımız Ramazan Bayramı’nın İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin dinmesi, sağlık, toplumsal huzur ve mutluluğumuza vesile olması temennisinde bulundu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:59
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Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, koronavirüs salgını nedeniyle farklı bir Ramazan ayını daha geride kaldığını belirterek “Bu bayram ne yazık ki covid-19 virüsü sebebiyle insan ve toplum sağlığı açısından kucaklaşmalarımızı ertelemek, buluşmalarımızı bir başka zamana tehir etmek sorumluluğunu taşıyoruz.

Biraz daha sabır ve dua ile bu virüs mücadelesinde kurtulacağına inanıyoruz. Bunun için salgının tekrar yayılmasının önünü kesmek maksadıyla sosyal hareketliliğin Ramazan Bayramı’nda da çok düşük seviyelerde tutulması kuşkusuz toplum olarak bizler için hayati niteliktedir” dedi.

Bayramların milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp kökleşmesine vesile olan ayrıcalıklı günler olduğunun altını çizen Doğan, “Türk milleti büyük bir ailedir. Gönülden gönüle kurulan sağlam köprülerle, tertemiz dua ve dileklerin himmet ve hidayetiyle bayramlaşmanın güzelliğini ve lezzetini gıyaben yaşamamız mümkündür.

Geceye sabredene gündüzü bahşeden, hikmetinden ve rahmetinden sual olunamayacak Yüce Allah, Türk milletinin ve Ramazan ayında katledilen İslam Coğrafyasındaki mazlum gönüllerin inanıyorum ki yar ve yardımcısıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle hemşerilerimiz başta olmak üzere ve Türk-İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı içtenlikle tebrik ediyor, manevi kucaklaşmalarımızla karşıladığımız Ramazan Bayramı’nın nice güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul Doğan’dan Bayram Mesajı
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