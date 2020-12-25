Esnaf destek programına itirazım var!

PANDEMİ sürecinde devamlı çalışan veya çok kısa süre ara veren mesleklerde var.!

Oysa turizme dayalı imalat yapan sektörler sekiz aylık PANDEMİ sürecinde hiç dükkanlarını açmayan esnaflarda var.!

Ben ağlamayı, sızlanmayı sevmeyen bir insanım, beni tanıyan herkes bilir.!

Tam sekiz aydan beri benim iş yerim kapalı, bunun böyle olduğunu da herkes bilir.!

Ben yazarlığın yanında bakırcılığın turizme dayalı kolunu yapmaktayım.!

Benim mal sattığım pazar Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Trabzon, Rize, Safranbolu gibi şehirlerdir.!

Buralara yerli ve yabancı turistler tur otobüsleri ile gezmeye gelirler ve hediyelik eşya olarak bizim yapmış olduğumuz bakır hediyelik eşyaları satın alırlar.

PANDEMİ sürecinde bu şehirlere tur otobüsleri gelmediği için,bizden mal satın alan esnaflar aylardır siftah yapmadıklarından dolayı bizden mal almıyorlar, dolayısı ile bizde dükkanımızı açamıyoruz.

Birde üzerine bakır levha(ham maddemiz) 40 den 75 TL ye yükseldi.!

Bu durum Akdeniz ve Ege bölgesinde bulunan turizm beldelerinde turist gelmiyor.!

Dükkan kirasının biri boşa gitti,şimdi ikincisi geldi geçiyor bile.!

Şimdi devletimiz sağ olsun esnafa destek olmak için bir program açıklıyor ve destek alacak mesleklere bakıyoruz bir çoğu hiç mağduriyet bile yaşamamış sektörlerden

Türkiye genelin binlerce aylardır kapalı turizim sektörüne hizmet eden bakırcılık ve diğer hediyelik eşya imalatı yapan gerçek mağdurlar niye görülmez.!

Zaten kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleğin,bu PANDEMİ sürecinde elimizde iki kuruş parayıda yiyip bitirdik.!

Gerçek manada paneli den etkilenen firmaların daha sağlıklı şekilde tespitlerinin sağlanması elzemdir.

Eğer bu destek haksa, hak edilenler bir an önce daha hassas şekilde tespit edilmelidir.

Türkiye genelinde bulunan bakırcı odası başkanları ve esnaf birlik başkanlarına bu konuda büyük iş düşmektedir.!

Acilen il Valileri başta olmak suretiyle ilgili bakanlığa bilgi aktarılması gerekmektedir.

Pandemi'den etkilenen gerçek manada ki esnafın sesini acilen duyun sayın başkanlar, bugün değilse ne zaman.!