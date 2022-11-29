Eşref Şekerli’den artan enerji maaliyetlerine pelet sobası çözümü!

Son dönemde faturaların kabarması; ısınma için klima, elektrik sobası gibi enerji maliyetlerini yükselten cihazlar kullanan vatandaşları kara kara düşündürürken, Kahramanmaraş’lı girişimci hem ev ve işyerlerini ısıtacak hem de tasarruf sağlayacak bir çözüm getirdi.

Piyasadaki pelet sobalara kendi tasarımını da ekleyerek geliştirdiği soba, yüksek ısı performansı, düşük yakıt maliyeti ve çevre dostu oluşuyla enerji tasarrufuna da çözüm sunuyor.

Eşref Şekerli, Pars Pelet Sobası adını verdiği sobayla kömür sobasının zahmetinden ve diğer sobarın da maliyetlerinden kurtarmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eşref Şekerli, ürettikleri soba hakkında bilgiler vererek hem cep hem de çevre dostu olduğuna dikkat çekti.

Şekerli, “Bu sobyı yapıp insanların kulanımına sunmamaız temelinde enerji maaliyetleri yapıyor. Aslında biz burada atık olarak atılacak meteryalleri presleyip yakıt olarak kullanıyoruz.” Dedi.