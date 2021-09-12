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Etimesgut Belediyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Etimesgut Belediyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

Etimesgut Belediyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

12 Eylül 2021 Pazar 13:48
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LigİN ilk haftasında Serik Belediyespor’a mağlup olan Kahramanmaraşspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldiği maçta 3-1 yenildi.

Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda oynanan maçta Kahramanmaraşspor'un tek golünü 38. dakikada Ramazan Övüç atarken, ev sahibi Etimesgut Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Mehmet Cansın Çiçek, 54. dakikada Emre Gündoğdu ve 73. dakikada Turan Yılmaz kaydetti.

Bu sonucun ardından Etimesgut Belediyespor ilk galibiyetini alırken, Kahramanmaraşspor üst üste ikinci mağlubiyet alarak kötü gidişatını sürdürdü.

Son Güncelleme: 12.09.2021 18:27
Anahtar Kelimeler:
Etimesgut Belediyespor: 3 Kahramanmaraşspor: 1
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