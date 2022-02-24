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ETSO’dan Elbistan’a anaokulu müjdesi

Kahramanmaraş Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Ulusal Eğitime Katkı Protokolü’ kapsamında Elbistan’a 8 derslikli modern bir anaokulu yapılacağı müjdesini verdi.

ETSO’dan Elbistan’a anaokulu müjdesi

ETSO’dan Elbistan’a anaokulu müjdesi

Kahramanmaraş Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Ulusal Eğitime Katkı Protokolü’ kapsamında Elbistan’a 8 derslikli modern bir anaokulu yapılacağı müjdesini verdi.

24 Şubat 2022 Perşembe 14:04
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Ticaret ve Sanayi Odası bulunan 154 ilçeye okul yapılacağını ifade eden Başkan Paksoy, yaptıkları görüşmeler ve temaslar sayesinde Elbistan’ın ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu arasında 3 Şubat 2022 tarihinde TOBB binasında imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokol Törenine, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy da katılmıştı.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü ile TOBB’un hayata geçireceği 154 ilçeye 154 okul projesi kapsamında Elbistan’a 8 derslikli modern yapıya sahip anaokulu inşa edileceğini ifade etti.

Okul binasının Ticaret ve Sanayi Odası bulunan ilçelere yapılacağının bilgisini veren Başkan Paksoy, anaokulu binasının Kızılcaoba Mahallesinde bulunan Topraktepe İlkokulu yanına yapılacağını ve 8 derslik ve diğer müştemilattan oluşacağını söyledi.

Başkan Paksoy, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Bilindiği gibi bağlı bulunduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ‘81 İle 81 Okul Projesi’ kapsamında ülkemize çok büyük eğitim yatırımları kazandırmıştı. Şimdi ise Ticaret ve Sanayi Odaları bulunan ilçelerde eğitim yatırımları yapılacak. TOBB Başkanımız ile yaptığımız görüşmelerde Elbistan’daki eğitim yatırımının öne alınmasını talep etmiştik. Bu talebimiz karşılık buldu ve Elbistan’ımıza yapılacak olan okul binası ve inşa edilecek alan belli oldu. En kısa sürede okul binasının inşaatına başlanacaktır. 3 Şubat 2022 tarihinde Birliğimiz ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında Oda ve Borsalarımızın bulunduğu 154 ilçeye 154 yeni okul kazandırmaya yönelik imzalanan ‘Ulusal Eğitime Katkı Protokolü’nün Elbistan’ımız için de önemli bir eğitim yatırımına vesile olacağının müjdesini vermek istiyorum. 8 derslikli anaokulumuz Kızılcaoba Mahallesinde yer alan Topraktepe İlkokulu yanında inşa edilecek, 2 katlı ve bin 220 metrekare kapalı alana sahip olacak.”

Başkan Paksoy, açıklamasının devamında ise, “Bu vesile ile bizlerin taleplerini destekleyerek Elbistan’ımıza yeni bir okul kazandıran başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçenlere ilçemiz, üyelerimiz ve odamız adına teşekkür ediyorum. Eğitime yatırımı geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak gören TOBB ve Oda-Borsalar olarak ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın eğitimi için gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Okulumuzun, Elbistan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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