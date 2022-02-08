Abdulhamit Gül'ün görevden ayrılmasının ardından yeniden Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'ın ilk işi uzun süredir devam eden nafaka tartışmasıyla ilgili oldu. Adalet Bakanlığı kurmayları tarafından hazırlanan taslak, Bakan Bozdağ'ın da masasına getirildi. Taslak hazır, evlilik yılına göre nafaka düzenlemesi geliyor.

AK PARTİ'NİN HUKUKÇU KURMAYLARI TOPLANACAK

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, Bozdağ'ın, çalışmalarda sona yaklaşılan taslağı incelemesinin ardından AK Parti'nin hukukçu kurmaylarıyla önümüzdeki günlerde bir toplantı yapması planlanıyor. Taslak metin üzerinde yapılacak son rötuşlarının ardından nafaka düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

EVLİLİK YILINA GÖRE NAFAKA DÜZENLEMESİ

Taslak metne göre nafaka ödeme süresine üst sınır konulacak ve evlilik süresine göre nafaka ödenecek. Mesela; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilecek. Takdir yetkisi yine hakime bağlı olacak. Hâkim, nafaka konusundaki kararını, çocuk sayısı ile kadının iş durumuna göre verecek.

"BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASINI İSTİYORUZ"

AK Parti kurmayları "Yakın bir dönemde nafaka için toplantı yapacağız. Taslak metin tamam. Bu sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Düzenlemeyi bu yıl içerisinde Meclis gündemine getirmeyi planlıyoruz. Bu konudan mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını gidereceğiz. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Ömür boyu nafaka uygulamasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜM ANLAŞMAZLIKLARIN KARARA BAĞLANMASI BEKLENMEYECEK

Öte yandan boşanma davalarında da önemli bir düzenleme yapılacak. Çekişmeli boşanma davalarına konu olan tazminat, velayet, nafaka ya da eşler arasında kusurun kimde olduğu gibi sebepler bu süreci uzatabiliyor.

Ak Parti, bu sürecin uzamaması için yapılacak düzenlemeyle, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.