Expo 2023 Kahramanmaraş, Bir Doğa Şöleni Olacak

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) EXPO konferansına canlı bağlantı ile katılarak son durumla ilgili gelişmeleri paylaştı.

Pandemi sebebiyle sanal ortamda gerçekleştirilen Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin (AIPH) konferansına, AIPH Başkanı Bernard Oosterom, Genel Sekreteri Tim Briercliffe, Fuarlar Komitesi Üyesi Kevin Chung, Expo Türkiye Temsilcisi ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Uluslararası İlişikler Yöneticisi Elena Terekhova ve Onikişubat Belediyesi Müdürleri katıldı. Katılımcıların son 6 aydaki ilerleme raporunu sundukları konferansta, EXPO 2023 Kahramanmaraş’taki gelişmeler AIPH yöneticilerine detaylı bir şekilde anlatıldı.

AIPH Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Oosterom toplantıda şunları dile getirdi.

“Bahçecilik endüstrisi zorlayıcı bir süreç olmasının yanı sıra yeşil hayatın benimsenebilmesi için çok önemli bir fırsat sunmaktadır. EXPO ile beraber bu temanın öne çıkarılması, gösterilmesi ve öneminin farkettirilebilmesi adına Kahramanmaraş’ta çok önemli fırsat sunacaktır.

EXPO, ayrıca vatandaşları hoş ve yeşil bir çevre ile buluşturması, çocuklara doğanın içerisinde oynama ve doğada öğrenme fırsatı vermesi açısından çok önemli bir etkinlik olacaktır. Cumhuriyetin 100. yılında bir açılışla güzel bir EXPO olmasını temenni ederim.”

AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ise şu sözlerle kendini ifade etti.

“Kahramanmaraş’ta 2023 yılında düzenlenecek olan EXPO ile ilgili bize hazırlamış olduğunuz geniş kapsamlı ve ayrıntılı çalışmayı AIPH delegeleri olarak değerlendirmekten çok mutlu olduk.

EXPO ile birlikte sürdürülebilir sağlıklı ve yeşil alan temasının öne çıkacağı ve pek çok ülkeden katılımcının beklediği bu inanılmaz organizasyona AIPH delegeleri olarak biz de katılmayı heyecanla beklemekteyiz.”

Başkan Mahçiçek’in katılımcılara yaptığı konuşmada, EXPO 2023 Kahramanmaraş projesinin, nasıl EXPO sonrası dönemi de kapsayan bir şehirleşme projesine dönüştüğünü anlattı.

AIPH yönetim kurulu üyeleri projedeki ilerlemeleri büyük ilgi ve takdirle izlediler, Başkan Mahçiçek’i tebrik ettiler.