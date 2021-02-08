Faruk Atlı’dan 12 Şubat mesajı

Atlı mesajında şöyle dedi;

“Kahramanmaraş, tek başına dışardan hiçbir güç almadan, Atatürk’ün gönderdiği 2 asker vasıtasıyla organize edilerek kurtuluş meşalesini yakmıştır. 12 Şubat’ın özelliği, Atatürk her yerde Kuvayi Milliye’yi harekete geçirmek için bütün illere 2 tane asker göndermiştir. Kahramanmaraş’a da biri yüzbaşı, biri teğmen 2 asker gelir. Yüzbaşının adı Yörük Selimdir, Maraşlı değildir Yörük Selim. Burada Kuvayi Milliye’yi organize etmiştir. Daha sonra Kuvayi Milliye’nin başına yerli bir lider gelmesi içinde mısırdan Aslan Beyi çağırmışlardır. 22 günlük bir savaştan sonra Maraş, 11 Şubat 1920’de kurtulmuştur.

Maraş’ın kurtuluşunun TBMM’nin kuruluşuna ilham kaynağı olmuştur.

12 Şubat Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşuna ilham kaynağı olmuştur. Maraş’ın düşman işgalinden kurtuluşundan 2 ay sonra meclis kurulmuştur. Maraş’ın kurtuluşu başka bir şeye benzemez. En yakınımızda Gaziantep vardır, bizden 22 ay sonra kurtulmuştur ve asker sözleşmeyle çekilmiştir oradan. Ama Maraş kendi top tüfeği ile düşmanı kovmuş ve Türkiye’nin kuruluşuna vesile olmuştur.

O nedenle Kurtuluş etkinliklerinin TBMM eliyle tüm Türkiye’de ayrı bir bayram havasında kutlanması gerekli.

Kahramanlık unvanı öyle her ile verilmemeli. Kahramanmaraş Türkiye’nin kurtuluşuna ışık tuttu ve bu yüzden bu unvanı aldı. TBMM’de günümüzde bazı illere, ilçelere bu unvanlar verildi. Buna bizim şehrimizin siyasetçilerinin karşı durması, ya bu isimleri değiştirip yada bizdeki Kahramanlık payesini alacaksınız demeliydi.

Günümüzde insanların milli ruhtan uzaklaşmasından kaynaklı etkinlikler eski coşkuda kutlanmıyor. Kurtuluşun 100. Yılı da sönük geçti. Umarım bundan sonra eski ruh canlanır.

Her Kahramanmaraşlının bu gururu yaşaması yaşatması lazım.

Bu duygularla, bize bu vatanı ve kurtuluş madalyasını bize armağan eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Açtıkları yolu bu gün milli ruha ışık tutması açısından çok değerli buluyorum. Ne kadar dua etsek, ne kadar mihnet duysak azdır. Mekânları cennet olsun, Peygamber Efendimize yoldaş olsunlar, inşallah. Tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin kurtuluş bayramını da en kalbi duygularla kutluyorum.”