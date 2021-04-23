Faruk Atlı’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutlayan Atlı, yayımladığı mesajında; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın barış ve kardeşlik gibi değerleri içinde barındıran farklı kültürlerin aynı noktada buluşmasını sağlayan bir çocuk bayramı olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan 1920, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, egemenliğin kaynağının millet olarak ilan edildiği önemli bir gün iken, diğer taraftan geleceğimizin güvencesi çocuklarımız için bir bayram olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Savaşı bile TBMM kararları doğrultusunda yönetecek kadar Milli Birliğe ve Demokrasiye inanan, M.Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet, hürmet ve saygıyla anıyorum.

Ne Mutlu Türk'üm Diyene, Ne Mutlu böyle ecdada sahip olanlara...”