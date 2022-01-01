Faruk Atlı’dan yeni yıl mesajı

Atlı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hüzünleri, sevinçleri ve yaşanan acı tatlı hatıraları ile gerek ülkemiz gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla girmiş bunmaktayız.

2022 yılının başta sağlık olmak üzere barış, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum.

Geride bıraktığımız 2021 yılı da koronavirüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. Tüm insanlık olarak sağlığımızın ne kadar değerli olduğunu, hayatta herşeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk.

Zor koşullara rağmen elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştığımız bu dönemde umudumuzu canlı tutarak, karamsarlığa kapılmadan, vatandaşlarımızın geleceğe ümit ve güvenle bakmalarını sağlamak amacıyla toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içerisinde daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum”