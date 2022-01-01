Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni...
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl mesajı
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl...
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat etkinlikleri açıklandı
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat...

Faruk Atlı’dan yeni yıl mesajı

İyi Parti Kahramanmaraş kurucu İl başkanı Opr. Dr. Faruk Atlı, yeni yıl münasebetliye bir mesaj yayınladı.

Faruk Atlı’dan yeni yıl mesajı

Faruk Atlı’dan yeni yıl mesajı

İyi Parti Kahramanmaraş kurucu İl başkanı Opr. Dr. Faruk Atlı, yeni yıl münasebetliye bir mesaj yayınladı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 13:40
banner459

Atlı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hüzünleri, sevinçleri ve yaşanan acı tatlı hatıraları ile gerek ülkemiz gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla girmiş bunmaktayız.

2022 yılının başta sağlık olmak üzere barış, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum.

Geride bıraktığımız 2021 yılı da koronavirüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. Tüm insanlık olarak sağlığımızın ne kadar değerli olduğunu, hayatta herşeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk.

Zor koşullara rağmen elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştığımız bu dönemde umudumuzu canlı tutarak, karamsarlığa kapılmadan, vatandaşlarımızın geleceğe ümit ve güvenle bakmalarını sağlamak amacıyla toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içerisinde daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum”

Anahtar Kelimeler:
Faruk Atlı’dan Yeni Yıl Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Sevilir, Kahramanmaraşlıların yeni yılını kutladı
Murat Sevilir, Kahramanmaraşlıların yeni yılını kutladı
Murat Sevilir, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı!
Murat Sevilir, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı!
Osman Okumuş’tan yeni yıl mesajı
Osman Okumuş’tan yeni yıl mesajı
Saadet Partisi İl başkanı Ahmet Zor’dan yeni yıl mesajı
Saadet Partisi İl başkanı Ahmet Zor’dan yeni yıl mesajı
Fatih Mehmet Ceyhan’dan yeni yıl mesajı
Fatih Mehmet Ceyhan’dan yeni yıl mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber