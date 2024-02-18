Fatih Mehmet Ceyhan; “Halk belediyeye gelmeyecek, biz onların ayağına gideceğiz”

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları saha çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş’ta da adaylar hummalı bir çalışma gerçekleştirirken özellikle Yeniden Refah Partisi güçlü kadrosuyla, vatandaşlarla bir araya geliyor. Yeniden Refah Partisi’nden kentin metropol ilçesi Onikişubat’tan Belediye Başkan Adayı olan Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, mahalle mahalle gezerek, girmedik gönül, çalmadık kapı bırakmayana dek çalışmalarını sürdürüyor. Bu zamana kadar yapmış olduğu saha ziyaretlerinde vatandaşlarda olumlu bir izlenim bırakan Ceyhan, bu kez coşkulu bir karşılamayla Dadağlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Adeta sevgi seli gösteren vatandaşlar, Ceyhan’ı yakından tanıma ve sorunlarını dile getirme fırsatı buldu. Kendisine yöneltilen sorunları samimiyetle cevaplayan Ceyhan, projelerinden de bahsederken, sandık başında kendisine destek istedi.

2024 YILINDA İÇME SUYU PROBLEMİ KONUŞULUYOR

Batı mahallelerinin en büyük probleminin içme suyu olduğunu belirten Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan; “Saha ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bizler artık yeter diyoruz, değişim istiyoruz. Rahmetli babam, ‘Hayırsa da yeter, şerse de yeter’ derdi. Artık yeter diyoruz. Buraya gelirken arabanın tekeri yarıldı. Yolların durumu ortada. Şehir merkezine 5-10 dakikalık mesafede bulunan bütün batı mahallelerimizde hep aynı sorun var. Muhtarlarla da hasbihal ediyoruz. İçme suyu problemi baş gösteriyor. 2024 yılına girmişiz. Bağırsan duyulacak yerde mahallelerin içme suyu problemi halen devam ediyorsa, yönetici arkadaşların gerçekten utanması lazım. Su hayat demek, temizlik demek, iman demek. Temizlik olmadan hayat olmaz, yaşam olmaz. Bu gibi basit şeyler hala konuşuluyorsa, bu arkadaşlara 11 yıldır siz ne yaptınız diye sormak lazım. Bir belediyenin en asil görevi yol, su, altyapı problemlerini çözmektir. Bu bölgelerin, şehre bağlanması noktasında yolların şuan ki hali burada ki vatandaşlara reva mı? 11 yıldır gelip buradan oy istediler, bizde yüzde 70-80 oy verdik.

VATANDAŞI ÇANTADA KEKLİK OLARAK GÖRÜYORLAR

Hata bizde, şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım,öz eleştiri yapmamız lazım. O kadar kolay oy aldılar ki, biz Dadağlı’dan ceketimizi koysak oy alırız rehavetine kapıldılar. Bunları biraz da biz oluşturduk. Ama 31 Mart günü biz bu değişim için yola çıktık. Biz 31 Mart'ta hep birlikte bu tercihi yapacağız. Diyeceğiz ki, evet biz bu arkadaşların bize baktığı gibi, bizi gördüğü gibi çantada keklik değiliz. Kendi hür iradesiyle kendi düşüncesiyle inandığı yere oyunu veren bir bireyiz, insanız, vatandaşız. Arkadaşlarımız halktan uzak, bulundukları makamların içerisinde dışarıya çıkmadan bu beldeleri, bu şehirleri, bu mahalleleri yönetmeye çalıştılar. Yaptıkları güzel şeyler yok mu? Mutlaka vardır. Yaptıkları iyi şeyler için Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizim derdimiz kişilerle değil. Memleketimizin, hemşehrilerimizin daha iyi olması yolunda. Onun için yaptıkları güzel şeylerden Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Ama biz diyoruz ki biz kendimize olan özgüvenimizle, yeni kadrolarla, yeni bir nefes, yeni bir heyecanla biz daha iyisini yapacağız. Biz onlardan daha iyi bu bayrağı yükseklere çıkaracağız.

İMAN VARSA İMKAN DA VARDIR

Biz halkımızın içinde olacağız. Gönül belediyeciliği yapacağız. Gönül belediyeciliği ne demek? Sıkmadık el, çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. İnsanlarımızı belediyeye getirmeyeceğiz, biz onların ayağına gideceğiz. Bunun için imkanlar var mı? Var. Bunun için personel gücü var mı? Var. Bunun için iman var mı? Var. Zaten iman varsa imkan da var. Biz devletimizin bu şehrimize, bu ilçemize verdiği bütçeleri doğru kullanacağız. Türkiye'de 41 ilden daha büyük bir ilçenin içerisindeyiz. Onikişubat için verilen bütçeyi doğru yerlere kullansak bütün bu problemlerimiz çok rahat çözülecek” ifadelerini kullandı.