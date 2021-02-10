Fatih Mehmet Ceyhan’dan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Bu yıl 101’üncüsü kutlanan Kurtuluş destanı için mesaj yayınlayan Ceyhan; “Atalarımızın 101 yıl önce yazdığı kahramanlık destanını kutluyoruz.

Kahramanmaraş’ın kahraman evlatlarının bize bu onuru yaşatıyor ve 101 yıldan beri bu tarih canlanıyor. Şehitlerimize, gazilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Her ile nasip olmayan bir onuru yaşıyoruz. 101 yıl önce yaşanan destanı unutmadık, unutturmayacağız, başta iman gücü olmak üzere kazma ve küreklerle zafere ulaşan ecdadımızı saygıyla anıyoruz. Edelerimizin çete bayramı kutlu olsun.” Dedi.