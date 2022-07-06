Fatih Mehmet Ceyhan’dan bayram mesajı

Fatih Mehmet Ceyhan, Kurban Bayramı mesajında; “ Barışı, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü simgeleyen Kurban Bayramını, birlik ve beraberlik içinde karşılamanın mutluluğunu, coşkusunu ve huzurunu yaşıyoruz.

Dinimizin gelişmeyi, yardımlaşmayı, güzel ahlakı, kardeşliği emrediyor. Bayramların getirdiği manevi ortamın değerini iyi bilmeli, umut ve sevgiyle yarınlara hazırlanmalıyız. Bayramların toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini vurgulayan yönünü de unutmamalıyız.

Bayramlar insanların bir birlerine yakınlaştığı, küslerin barıştığı, varlıklı ile yoksulun kaynaştığı önemli günlerdir. Bu bakımdan Cenab-ı Hakk’a bizi bu bayrama yetiştirdiği için sonsuz şükürler ediyoruz.

Bu bayramın, herkes için sağlıklı, huzurlu, güzel bir bayram olmasını temenni ederim. Allah huzurumuzu eksik etmesin, barışımızı, sağlığımızı daim etsin.

Tüm İslam Âleminin bayramını tebrik ediyor, her iki cihan saadetleri diliyorum.” dedi.