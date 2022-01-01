Fatih Mehmet Ceyhan’dan yeni yıl mesajı

Ceyhan mesajında, “Tüm dünya ve ülkemiz için zorlu bir yıl olan 2021’yi geride bırakarak yeni umutlarla 2022 yılına merhaba diyoruz. Biraz yorgun, biraz hüzünlü ama bir o kadar da gelecekten ümitli olarak karşıladığımız 2022 yılı, inanıyorum ki hayırlara vesile olan yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.

Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergileyerek zorlu günlerde birbirimize destek olduğumuz 2021 yılından önemli dersler çıkararak 2022 yılına giriyoruz.

Her yeni yıl bir umuttur ve geleceğe dair temiz bir sayfadır. Biz de bu yeni yılda kendimizi yenileyerek, geliştirmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Rabbim’den, 2022 yılının hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam Âlemi ve dünya için sağlık, huzur ve barış dolu bir sene olmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum.” Dedi.



