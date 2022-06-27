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Fatih Ölmez, ‘Bu politika kesinlikle sürdürülemez’

İş Adamı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez faiz kararı sonrası değerlendirmelerde bulundu. “Bu politika kesinlikle sürdürülemez” diyen Ölmez, “Para Politikası Kurulu karar metinleri de artık piyasa için çok anlam ifade etmiyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Ölmez, ‘Bu politika kesinlikle sürdürülemez’

Fatih Ölmez, ‘Bu politika kesinlikle sürdürülemez’

İş Adamı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez faiz kararı sonrası değerlendirmelerde bulundu. “Bu politika kesinlikle sürdürülemez” diyen Ölmez, “Para Politikası Kurulu karar metinleri de artık piyasa için çok anlam ifade etmiyor” ifadelerini kullandı.

27 Haziran 2022 Pazartesi 15:20
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Ölmez şu değerlendirmelerde bulundu;

“Enflasyonla mücadeleye politika faizi silahının rafa kaldırılıp makroihtiyati önlemlerle devam edilmesi ve yetkililerin politika faizinin önemsizleştirildiğini açıklamaları Para Politikası Kurulu karar metinlerinin de artık piyasa için çok anlam ifade etmiyor.

Bu politika kesinlikle sürdürülemez. Bu işin sonunun üç ihtimali var. Bunlardan ilki yeni bir kur krizi yaşamamız. Yani Merkez Bankası’nın döviz satmayı bırakıp, rezervlerini tüketmesi. Bu bir kur krizi demek.

İkinci ihtimal; bir faiz krizi. Yani bir kur krizini göze alamayıp faizleri doğrudan veya dolaylı şekilde artırmak. Bunu bir miktar yaşıyoruz aslında. Kredi faizleri son haftalarda yüzde 50’lere geldi. Dolaylı sıkılaştırmayla aslında faiz arttırmaya çalışıyorlar ama bunu açık seçik yapacak cesaretleri de olmadığı için yeterli etkiyi yaratmıyor.

Üçüncü ihtimal ise en kötüsü: Türkiye’nin sermaye hesabının kapatılması. Türkiye’nin dış ödemeler dengesinde dövizin sadece enerji, ilaç gibi ihtiyaçlarımızı karşılaması, diğer ihtiyaçlar için ithalatın yapılamamasıdır.

Ben üçüncünün olacağını zannetmiyorum. Seçim yılına giriyoruz, bundan kaçınacaklardır ama bu politikanın sürdürülemez olduğu açık. Bu iş ya bir kur kriziyle ya da bir faiz kriziyle sonuçlanacak gibi gözüküyor.

Hesap çok basit. Kur Korumalı Mevduat bir daha yok. Gelebilecek olan rakam dört ay içinde geldi ve artık gerisi gelmiyor. Ama siz ilk 6 ay içerisinde hem KKM’den hem de ihracatçıdan gelen rakamın hepsini satmak zorunda kaldınız. Şu anda sadece ihracatçıdan gelen rakam da dövizi tutmaya yetmiyor. Böyle bakınca bu politikanın sürdürülemez olduğu çok açık. Ömür biçmek çok doğru olmaz ama seçime kadar taşıyamayacak bir politika seti olduğunu söyleyebilirim.”

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Fatih Ölmez‘Bu Politika Kesinlikle Sürdürülemez’
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