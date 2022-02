Fatih Ölmez: İmanımız Aynı Kararlılıkla Sürmektedir

Kahramanmaraş öyle bir yer ki burada kurtuluşa dair okuduklarınız ve duyduklarınız efsane değil tamamen gerçektir. Maraşlı sadece bir mücadele vermemiş aynı zamanda bir destan yazmıştır. Düşmanın mitralyözleri, topları, tüfekleri ve bir yığın askeri; imanına ve vatan sevgisine güvenen Maraşlının karşısında aciz kalmıştır. 12 gün 12 gece süren ‘Maraş Harbi’; Kurtuluş Savaşımızda ‘Sakarya Meydan Muharebesi’ne de örnek teşkil etmiştir.

Dedelerimiz yalnızca kendi şehrini değil çevre illere de yardıma koşarak vatan savunmasını düşmanın son ferdi bu toprakları terk edinceye tek sürdürerek mücadelesini şereflendirmiştir. Bugün de olsa yine kadın-erkek genç-yaşlı her Maraşlı’nın aynı his ve imanla hareket edeceğinden kimsenin kuşkusu yoktur. Bugün de peçeye uzanacak her namert el Sütçü İmam’lardan yine aynı kurşunu yiyecektir. Kadınlarımız er meydanında ‘Senem Ayşe’ olacaktır. Kasnağı altınla da doldursalar vatanımızı satmayacağız. İmanımız aynı kararlılıkla sürmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle tarihe adını altın harflerle yazdıran her ferdi Kahraman şehrin ‘Kurtuluş Bayramı’nı en içten dileklerime kutlar; Maraş Harbi’nde mücadele etmiş tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.