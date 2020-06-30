Fedakâr Adamlar

Her kurum ve her bir birey,bir açığı kapatıyor...

Zaten Toplum,böyle ayakta kalabiliyor ve yükselebiliyor...

Her sivil toplum kuruluşu sağlam bir şekilde yerini korumalı ve güçlü kalabilmelidir...

Tüm dostluklar yaşatılmalı,ayakta kalmaya ve zorluklarla mücadeleye devam edebilmelidir...

Zor zamanlara şimdiden hazır olmak ve dirençli kalabilmek,birlik ve beraberliği bozmadan,sevgiyi ve kardeşliği yaşatmak gerekiyor...

Lütfen hiçkimseyi küçümsemeyelim...

Herkesin yeri apayrıdır...

Herbirimiz bir tuğlasıyız aynı binanın...

Allah,saf saf olup cihad edenleri sever...

Saf olabilmek...

Safta kalabilmek çok önemli...

Zamanı geldiğinde, zulme dur diyebilen,

Doğruları haykırabilen,yaşatabilen;ehliyet sahibi kardeşlerimiz var bizim...

Abilerimiz,hocalarımız var bizim...

Hâlâ ben varım diyebilen,dimdik duruşunu bozmayan;yazarlarımız,kanaat sahibi abilerimiz var bizim...

Geleceğin ülkelerini ve ekonomilerini yönetecek olanlar, bu vasıflara sahip,düşünce adamlarıdır...

Tek çıkmazımız;dünyanın neresinde olursa olsun,iyi adamların, aynı adımları atması meselesidir...

Birlikte adım atmaya;birlikte hareket etmeye her zaman ihtiyacımız var...

Elbette,herbirimizin hataları ve eksikleri olacaktır...

Bana göre senin eksiklerin var, sana göre de benim eksiklerim var...

Ne yapalım,mükemmel olamıyoruz...

Mükemmel olanını bulamıyoruz...

Öyleyse birbirimizi tamamlamaya devam edeceğiz...

Senin eksiğini ben tamamlayacağım...

Benim eksiğimi de sen tamamlayacaksın...

Mükemmeli bulamıyoruz...

Kalifiye adam tez yetişmiyor...

Kırmaya,dökmeye gerek yok...

Olanlarla yetinmesini ve beraber hareket etmesini öğrenmeliyiz...

Bir yazar kolay yetişmiyor...

Bir hatip kolay yetişmiyor...

Bir Tarihçi,

Bir sanatçı,

Bir esnaf,

Bir koordinatör,

Bir öncü sosyal iletişimci,

Bir tefsirci kolay yetişmiyor...

İyi insanlar beraber hareket etmelidir...

Birliği ve beraberliği sağlayan, sayılı insanlarımız var...

Sahip çıkmamız lazım...

Aydınlığa mum yakan insanlarımız çok az var bizim aramızda...

Kıymetlerini iyi bilmemiz lazım...

Farklılıklarımız elbette olacaktır...

Ama ortak düşmanlarımız var bizim ;

“cehalet,fitne,hastalık,fakirlik...”

Evet,tüm ortak düşmanlara karşı,tüm dostlarımızı birliğe ve birlikte hareket etmeye davet ediyorum...

Biz birliğimizi bozmaz isek,

Biz birbirimizi sevmeye devam eder isek,

Allah’ında yardım ve rahmeti tecelli edecektir...

Allah’ın rahmeti,sağanak sağanak üzerimize yağmaya devam edecektir...

Allah düşmanlarının kalplerine korku düşecek ve bütün işlerimiz kolaylaşacaktır...

Sevgi ve saygılarımla...

Mehmet AKPINAR

30.06.2020