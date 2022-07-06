Ferhat Çırak'tan Bayram Mesajı

Ferhat Çırak, mesajında şunları söyledi;

“Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında insanların birbirleri ile kaynaştığı; başta sevgi olmak üzere, milletimizin kültüründe ve tarihi derinliklerinde var olan bütün ahlaki meziyetlerin bir bütün halinde milletçe paylaşıldığı bir Kurban bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; toplumun manevi bir zenginliği olup, birlik ve beraberliği perçinleyen, insani vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının en yükseğe çıktığı çok özel ve kutsal günlerdir.

Bayramlar; asırlardır olduğu gibi dini inanç, milli ve manevi kültürün yeniden tazelendiği ve güçlendiği dönemlerdir. Bu günler büyüklerin ziyaret edilerek, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve kardeşlik temalarının öne çıktığı, bereket, umut ve özlemle beklenen günlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban bayramının ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, esenlikler diliyorum.”