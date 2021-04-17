Fikir atölyesi genel kurulu yaptı

Yeni yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde oldu. Yönetim kurulu Başkanı Adem Aydoğan, Başkan yardımcısı ve Sayman Fikret Buğdaycı, Başkan Yardımcısı Kemal Kavak, Genel Sekreter Ali Aydın, Basın Sözcüsü; Mehmet Akpınar, Denetleme kurulu üyeliklerine Mustafa Özdemir, Abdullah Karasakız ve Mehmet Demir seçildi.

Kapanış konuşmasında güven tazeleyen Adem Aydoğan "Covid 19 dolayısı ile bazı fikir ve düşüncelerimizi gerçekleştiremedik yeni dönem de inşallah bu fikir ve düşüncelerimizi geliştirerek faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yeniden destek veren genel kurul üyelerimize teşekkür ve saygılarımı sunarım. Nice sağlıklı günlere inşallah." dedi.