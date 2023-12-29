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Filistin’i anlatan tiyatro Kahramanmaraş’ta sahnelenecek!

Büyükşehir Belediyesi, İsrail destekçisi ürünlerin boykotunu konu alan ‘Bu Benim Meselem Değil’ adlı tiyatro gösterisini bugün saat 19.30’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Kahramanmaraşlılarla buluşturacak.

Filistin’i anlatan tiyatro Kahramanmaraş’ta sahnelenecek!

Filistin’i anlatan tiyatro Kahramanmaraş’ta sahnelenecek!

Büyükşehir Belediyesi, İsrail destekçisi ürünlerin boykotunu konu alan ‘Bu Benim Meselem Değil’ adlı tiyatro gösterisini bugün saat 19.30’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Kahramanmaraşlılarla buluşturacak.

29 Aralık 2023 Cuma 10:21

İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırı ve soykırıma sessiz kalmayarak tepkisini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu noktada çeşitli etkinlik ve faaliyetlerine de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesine ait tesislerde İsrail destekçisi ürünlerin satış ve dağıtımını yasaklayan ve personellerin maaş ödemeleri dâhil olmak üzere tüm ödeme sistemlerinde yerli ve milli ödeme yöntemi olan TROY Kart’a geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İsrail destekçisi ürünlerin boykotunu konu alan ‘Bu Benim Meselem Değil’ adlı tiyatro gösterisi düzenleyecek. Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Platformu destekleriyle bugün Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gösteri, saat 19.30’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.

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Filistin’i Anlatan Tiyatro Kahramanmaraş’ta Sahnelenecek!
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