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Fırat Görgel; “Esnafımızın teveccühü bize moral veriyor”

Kahramanmaraş’ın yeniden inşasında gösterdiği çalışmalarla hemşehrilerinin teveccühünü alan AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, esnaf gezisinde esnafın yoğun ilgisiyle moral depoladı. Görgel; “Şehrimiz ve insanımız için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Fırat Görgel; “Esnafımızın teveccühü bize moral veriyor”

Fırat Görgel; “Esnafımızın teveccühü bize moral veriyor”

Kahramanmaraş’ın yeniden inşasında gösterdiği çalışmalarla hemşehrilerinin teveccühünü alan AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, esnaf gezisinde esnafın yoğun ilgisiyle moral depoladı. Görgel; “Şehrimiz ve insanımız için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

22 Şubat 2024 Perşembe 16:30

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, ziyaret ettiği esnaflardan da yoğun ilgi gördü. Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Görgel,Kuddusi Baba Bulvarı ve Şazibey Mahalle Esnaflarını ziyaret etti. Tek Tek işyerlerine girerek esnaflarla sohbet edip sorunlarını dinleyen Görgel, kendisine ulaşan talepleri yerinde çözdü, bazılarını ise not alarak ilgili yerlere ulaştırdı.

ESNAFLARIMIZIN İLGİ VE MUHABBETİ BİLZERE MOTİVASYON SAĞLIYOR

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel şöyle konuştu; “KuddusiBaba Bulvarı’nda esnaflarımızı ziyaret ettikten sonra Şazibey Mahallesi’ndeydik. Burada esnaflarımızı gezdik. İl Başkanımızın yoğun mesaisi var ama sağ olsun bizlere eşlik etti, ilçe başkanımız sağ olsunlar eşlik ettiler. Teşkilatlarımız bizlerle beraberdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Şazibey Mahallesi’nde esnaflarımızın taleplerini aldık, o talepleri ilgili yerlerle görüşeceğiz, bir an önce çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Esnaflarımızın bizlere olan muhabbetini, teveccühünü görmek bizleri sevindirdi. Burada da moral ve motivasyonumuz arttı diyebilirim. Çünkü, kampanya süreci yaşıyoruz. Buradaki esnafların sağ olsun, bağrına basması bizleri mutlu ediyor. Birçoğunu önceden de tanıyoruz.

7/24 MESAİ GÖZETMEDEN ÇALIŞIYORUZ

Kahramanmaraş kolay olmayan bir süreçten geçiyor. Bu bölge, yıkımın en çok yaşandığı bölge. Burada yaşayan, burada iş yeri sahibi olan vatandaşımızın işyerleri genelde yıkılmış. Bu nedenle acıları var, kayıpları var. Ancak devletine güveniyorlar, devletinin yanında olduğunu Cumhur İttifakı’nın, Cumhurbaşkanımızın yanlarında olduğunu biliyorlar. Bunun farkındalar, o feraseti gösteriyorlar. İnşallah yerel yönetimler olarak devletimizle beraber, burada güçlü bir anlayışla tedavi yönünde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. 7/24 hiçbir mesai gözetmeksizin yorulmadan çalışacağız. Sağ olsunlar çoğu da bizleri daha önceden tanıdıklar için bu noktada güvenlerini ifade ettiler. Güzel bir gezi oldu, güzel bir program oldu. Onikişubat ilçe başkanımız başta olmak üzere tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Buradaki teşkilatımızın da ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha görmüş olduk.”

ŞEHRİMİZİN HER NOKTASINA DOKUNMA KONUSUNDA GAYRET GÖSTERİYORUZ

Doğukent bölgesinde yapılacak konutlarla ilgili de konuşanGörgel; “Doğukent bölgesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşüyoruz, orada bir rezerv alan ilan ediliyor. Projeleri şu anda hazırlanıyor. İnşallah orada da devletimizin eliyle yapacağımız çok işler olduğunu düşünüyoruz. Bakan beye arz ettik. Bakan yardımcılarımız da geldi ve inceledi. Şu anda proje çalışmaları devam ediyor. Belediyelerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile o irtibatı yürütüyor. Orada öyle bir durum söz konusu. İnşallah bu durumu şehrin her tarafına yayarak genişletmeye çalışıyoruz. Emeğimiz ve gayretimiz bu yönde. Hem belediyelerimiz hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız hem de AFAD’ımız şehrin her noktasına dokunma konusunda gayret gösteriyoruz. Arkadaşlarımızla, tüm paydaşlarımızla iyi çalışıyoruz” dedi.

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Fırat Görgel; “Esnafımızın Teveccühü Bize Moral Veriyor”
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