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Fırat Görgel neden yapamasın ki...

Edeajans Genel Koordinatörü Mustafa Nuri Şirin Ak Parti Büyükşehir adayı Fırat Görgel’i yazdı.

Fırat Görgel neden yapamasın ki...

Fırat Görgel neden yapamasın ki...

Edeajans Genel Koordinatörü Mustafa Nuri Şirin Ak Parti Büyükşehir adayı Fırat Görgel’i yazdı.

20 Ocak 2024 Cumartesi 17:55

Şirin, Neden Yapamasın Ki... başlığıyla şunları dile getirdi;

“Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İBB Başkanlığınına geldiği 1994 yılında 40 yaşındaydı ve belediye başkanlığı tecrübesi yoktu. 2003 yılında Başbakan olduğunda başbakanlık tecrübesi yoktu.

Cumhurbaşkanı olduğunda da cumhurbaşkanlığı tecrübesi yoktu. Ama hepsinde de başarılı oldu ki 1994 yılından bu yana siyaset sahnesinde devamlı seçim kazanarak devam ediyor.

KMBB kurucu başkanı Fatih Mehmet Erkoç ta 40 yaşında belediyecilik tecrübesi olmadan büyükşehir belediye başkanı oldu ve bir-iki yıllık alışma devresinden sonra birşeyler yaptı.

Şimdilerde ise Kahramanmaraş'ta moda soru şu: "KMBB adayı olarak açıklanan Fırat Görgel'in devlet ve belediyecilik tecrübesi yok. Seçimi kazanırsa acaba başkanlığı kaldırabilir mi?"

Fırat Görgel şu anda 42 yaşında. AK Parti içerisinde tabandan gelerek Gençlik Kolları, İlçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulundu. Yani davanın ve partinin yerli öz çocuğu. Bu bölümde hiç sıkıntı yok. Particiliği nedeni ile il genelinde halkla içiçe olan birisi olduğundan burada da sıkıntı yok. Gelelim devlet ve belediyecilik tecrübesi kısmına. Avukatlık mesleğinden dolayı kanunlara ve mevzuata yabancı olmadığını da belirtmek istiyorum. Nereye nasıl imza atacağını da biliyordur.

Gelelim en can alıcı bölüme: Eğer seçimi kazanırda başkanlık koltuğuna oturursa; KMBB ve diğer kurumlar bünyesindeki iyi yetişmiş memleketin öz evlatlarına değer vererek hak ettiği yerlere getirirse, iyi bir ekip kurarak istişareye ve ortak akla önem verirse, toplumun tüm katmanları ile kurulu bulunan sıcak ilişkilerini artırarak devam ettirirse, memleketine hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bilinci ile çalışmaya devam ederse, güleryüzü ve mütevazı kişiliğini koltuğa oturduktan sonra değiştirmezse ve de kişilere değil Kahramanmaraş'a hizmeti en önemli planda tutarsa; FIRAT GÖRGEL NEDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINI YAPAMASIN Kİ....(ki ben naçizane olarak kendisine güveniyorum.)

Uzun yıllardır siyaset sahnesindeki başarılı yolculuğunu yakından takip ettiğim kıymetli kardeşime çıktığı bu kutlu ve zorlu yolda muvaffakiyetler diliyorum. Allahım yolunu açık eylesin.

Son olarak; iyi niyetli olarak birşeyler yapabilme adına Kahramanmaraş'a gönderilen ve gelen, ancak bugüne kadar bulunduğu görevler nedeni ile siyaseti pek bilmemesi ile uslüp ve yaklaşım hataları başta olmak üzere pandemi ve asrın felaketi depremler nedeni ile 5 yıllık görev süreci boyunca sıkıntılar yaşayan KMBB Başkanı Hayrettin Güngör'e de teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında ve getirilmesi beklenen bakan yardımcılığı görevinde mutluluklar diliyorum.

Anahtar Kelimeler:
Fırat Görgel Neden Yapamasın Ki...
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