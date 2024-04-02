Fırat Görgel “Sandığı vesile kılarak ulaştırılan mesajı aldık”

Seçmene teşekkür eden Fırat Görgel, sandıkta verilen mesajı aldıklarını ifade etti.

Seçimin galibinin demokrasi olduğunu vurgulayan Görgel şunları söyledi;

“Niyet hayır akıbet hayır diyerek çıktığımız mahalli idareler seçimlerinde sandıkların tamamı kapanmıştır. 70 gündür devam eden kampanya sürecinde ilçe belediye başkan adaylarımız, Cumhur İttifakı teşkilatlarımız ve bizler her ilçemizde hemşehrilerimizle hemhal olmaya şehrimiz için hayal ettiğimiz projelerimizi anlatmaya ve gönüllere dokunmaya çalıştık. Hemşehrilerimizin terazisine çıktığımız bugün, sandığı vesile kılarak ulaştırılan mesajı aldık. Gördük ki seçimin galibi demokrasidir.

İnşallah bundan sonraki süreçte hemşehrilerimizin teveccühüne mazhar olabilmek için üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak söz verdiğimiz projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Gece gündüz çalışacak, kendimizi bu şehre vakfedeceğiz. Kahramanmaraş'ın bu yeni başlangıcında göstereceğimiz azimle, hemşehrilerimizin gönlüne dokunacak, sürekli vurgusunu yaptığımız eser ve hizmet belediyeciliğini şehrimizin her bölgesinde hissettirecek ve verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz.

Kampanya sürecini suhuletle yürüttüğümüz diğer siyasi parti adaylarında başarıları için tebrik ediyor ortak sevdamız olan Kahramanmaraş'ı birlikte ihya etmek için uyumla çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Şahzıma bu görevi tevdi eden Cunhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bizlere desteğini esirgemeyen Cumhur İttifakı ortagımız Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. seçim sonuçlarının şehrimize hayırlı olmasını niyaz ediyor, kampanya sürecinde bizimle birlikte olan değerli basın mensuplarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum."