Fırat Görgel’den 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Görgel mesajında şunları ifade etti;

“Maraş; kalesinde istiklalin ifadesi olarak dalgalanan Şanlı Bayrağın, mütecaviz zalimlerce indirilmesi karşısında; yeniden işgalcileri def edip burçlara dikmiş olan kahraman ruhun adı, Türk Milli Mücadelesinin başladığı ve istiklal meşalesinin yakıldığı yerdir.

Şehirlerinin işgal altında olmasını hiçbir şekilde kabullenmeyerek Maraş halkına önderlik eden Sütçü İmam, Arslan Bey, Senem Ayşe ve Çuhadar Ali başta olmak üzere; tüm Maraş halkının büyük fedakârlıklarıyla kazanılan bu olağanüstü zafer sonrasında ilimize, TBMM tarafından “İstiklal Madalyası” ve “Kahraman” unvanı verilmiştir.

Şimdi bize düşen görev; bu toprakların nasıl ne şartlarda kazanıldığını bilerek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmaktır. Ecdadın savaştaki kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu bizler için bir yol haritası niteliğinde olmalıdır. Bütün bunları bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı kendimize ilke edinmeliyiz. Ayrıca, her alanda çağı yakalamış bir Kahramanmaraş için çok çalışmalı, şehrimizi daha kalkınmış ve daha mutlu yarınlara ulaştırmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Milli Mücadelemizin kahraman şehitlerini ve ebediyete irtihal etmiş gazilerini minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerimin 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyorum.