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Fırnız’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Fırnız’da meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan toplam 65 araç ve 200 personelle müdahale ediliyor.

Fırnız’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Fırnız’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Fırnız’da meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan toplam 65 araç ve 200 personelle müdahale ediliyor.

29 Temmuz 2024 Pazartesi 09:59

Onikişubat ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve şehrin önemli doğal güzellerilerinin bulunduğu Fırnız’da henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan toplam 65 araç ve 200 personelle yoğun mücadele veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, yangının bir an önce kontrol altına alınması için ekiplerin gayretini sürdürdüğü ve yangının yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için tüm tedbirler alındığı belirtildi.

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Fırnız’daki Orman Yangınına Havadan Ve Karadan Müdahale Sürüyor
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