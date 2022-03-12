Fotoğraf ve Doğaseverlerin Yeni Rotası Başkonuş Ekoturizm Alanı Oldu

Fotoğraf sanatçılarına Başkonuş Ekoturizm alanını gezdiren Kahramanmaraş Bölge Müdürü Mustafa Koç; "Başkonuş Ekoturizm alanı Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Başkonuş mesire alanında olup, genel müdürlüğümüz tarafında 2021 yılında Ekoturizm alanı olarak ilan edilmiştir.

Bölge Müdürlüğümüzce bu alana doğaya uygun olarak 12.890 metre uzunluğunda 3 adet parkur, seyir terasları ve dinlenme alanları inşa edilmiştir. Başkonuş yaylası havası, iklimi ve bünyesinde bulunan endemik tür bitki çeşitliliği ile ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Başkonuş Kahramanmaraş ilimizin turizm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Tüm vatandaşlarımızı Başkonuş Ekoturizm alanını ziyaret etmeye bekliyoruz "dedi.

Ülkemizin değişik illerinde gelerek Başkonuş ekoturizm alanını ziyaret eden fotoğraf sanatçıları Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş halkının misafirperverliğine ve Kahramanmaraş dondurması, çöreği, tarhanası ve tişik çorbasına hayran olduklarını söylediler.

Ziyaretçiler havası, doğası, iklimi ve manzarası ile eşsiz bir yer olan Başkonuş ekotruzim alanına tüm vatandaşlarımızı beklediklerini dile getirdiler.

Ziyaretçiler ekoturizm alanında kendi adlarına birer fidan dikerek geleceğe nefes oldular.

Gezi, yapılan etkinlikler ile sona erdi.