Futbolseverler A Milli Takımın Euro 2024 Heyecanını Dev Ekrandan Takip Edecek

Fiziki yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan, çeşitli kültür sanat faaliyetlerini Kahramanmaraşlılarla buluşturan ve şehirde sporu teşvik etmek için yatırımlarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sporseverlere yönelik anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takımımızın F Grubu’nda; 18 Haziran’da Gürcistan, 22 Haziran’da Portekiz ve 26 Haziran’da Çekya ile oynayacağı müsabakalar Aliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekrandan canlı yayınlanacak. A Milli Takımımızın ilk olarak 18 Haziran Salı günü saat 19.00’da oynayacağı Gürcistan müsabakasını dev ekrandan takip etmeye tüm sporseverler davet edildi.