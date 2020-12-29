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Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Hamdi Atlama’dan konut almayı düşünenlere çok önemli tavsiye

Astronomik rakamlara ulaşan ev fiyatları sonrası konut alımında dikkat edilmesi gereken konular bir hayli önem kazandı. Ölü bir yatırımla insanların yüz binlerce lirası çöp olurken, günümüzde konut alımında Gayrimenkul değerlendirme uzmanından destek alınması ise olası maddi kayıpların önüne geçilebilir.

Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Hamdi Atlama’dan konut almayı düşünenlere çok önemli tavsiye

Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Hamdi Atlama’dan konut almayı düşünenlere çok önemli tavsiye

Astronomik rakamlara ulaşan ev fiyatları sonrası konut alımında dikkat edilmesi gereken konular bir hayli önem kazandı. Ölü bir yatırımla insanların yüz binlerce lirası çöp olurken, günümüzde konut alımında Gayrimenkul değerlendirme uzmanından destek alınması ise olası maddi kayıpların önüne geçilebilir.

29 Aralık 2020 Salı 18:53
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Kahramanmaraş’ta hizmet veren Sonsuz Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve Gayrimenkul değerlendirme uzmanı Hamdi Atlama, konut almayı düşünenlere çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Atlama, 50-100 binlik bir araç için bile günümüzde ekspertiz yapıldığını hatırlatarak, insanların değeri milyonları aşan konut alımında da Gayrimenkul değerlendirme uzmanından fikir alışverişi yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Böylece yüz binlerce liralık maddi kayıpların önlenebileceğini belirten Atlama tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu;

“Kahramanmaraş’ta 1-5 yaş ile sıfır üretilmiş bir daire fiyatını değerlendirecek olursak yaşlı dairelerin sıfırından en az yüzde 10 daha düşük olması gerekiyor.

Konut düşüncesi olan kişilere öncelikle gayrimenkul yatırım uzmanı ile fikir alışverişi yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü 500 bin liralık yatırım yapmak isteyen bir kişi 15 -20 yıllık sermayesini buraya yatırmak durumunda kalıyor. Bu büyük bütçeli yatırımlar yaparken müteahhidin ve tapu bilgilerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor.”

“PARANIZI TOPRAĞA GÖME BİLİRSİNİZ”

“Konutlarda ürün kalitesi ve projelerin kullanılabilirliğine bakmak gerekiyor. Yani mimari açıdan ergonomik bir değerde mi? bunun sorgulanması lazım. Bu aşamalardan sonra yapılacak olan konutun bölgesi değerlendirilmeli. Aksi takdirde paranızı toprağa göme bilirsiniz.”

“ÖNCELİĞİMİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ”

“Gayrimenkul yatırım danışmanlığı hizmet ücretleri ise Türkiye genelinde yüzde 1 ve 2 arasında değişiyor. Biz yine ücret konusunda müşterilerimizin talebi doğrultusunda pazarlıklar yapılabiliyor. Burada verilecek ücretle yüz binlerce lira ile ölü yatırım engellenirken diğer yandan alınacak konutu çok yönlü olarak analiz etme imkanıyla daha sağlıklı yatırım imkanı sunuyoruz. Bizim önceliğimiz müşteri memnuniyeti.”

Son Güncelleme: 29.12.2020 19:03
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Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Hamdi Atlama’dan Konut Almayı Düşünenlere çok önemli Tavsiye
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