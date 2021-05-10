Gazeteci Ali Eskalen’in Acı Günü

Kahramanmaraş basın camiasının sevilen isimlerinden Dünya Gazetesi Kahramanmaraş İl Temsilcisi ve Aksu Tv’de artı eksi programı yapan Ali Eskalen’in annesi Fatma Eskalen (73) bu gün vefat etti.

Aslen Gazipaşa mahallesinden olup, Akif İnan mahallesinde oturan, merhum kebapçı beyazın eşi, merhum İsmail GÜNEYSİ nin kızı, gazeteci Ali ESKALEN ve Fatih ESKALEN in anneleri, Ahmet ÖZOĞLU ve Erman DİKEÇ in kayınvalideleri Fatma Hatun hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Kahramanmaraş Şeyhadil Mezarlığında saat 14.00’de kaldırılacak olan Fatma Eskalen’e Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.