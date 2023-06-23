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Gazeteci Dr. Habib Aytekin basın yayın akademik çalışmalarına başladı

Akademik araştırmalar içerisinde önemli yer edinen bibliyometrik çalışmalar, farklı ölçütler açısından bilimsel araştırmaların incelenmesini sağlayan ve geleceğe dair bilim politikalarının oluşturulmasına yardımcı olan araştırmalardır.

Gazeteci Dr. Habib Aytekin basın yayın akademik çalışmalarına başladı

Gazeteci Dr. Habib Aytekin basın yayın akademik çalışmalarına başladı

Akademik araştırmalar içerisinde önemli yer edinen bibliyometrik çalışmalar, farklı ölçütler açısından bilimsel araştırmaların incelenmesini sağlayan ve geleceğe dair bilim politikalarının oluşturulmasına yardımcı olan araştırmalardır.

23 Haziran 2023 Cuma 11:58

“Bibliyometrik analiz, bilimsel çalışmaları (ülke, kurum, alanyazın, dergi, bilim insanı vb.) bazında incelemeye olanak sağlayan bir tekniktir. Bibliyometrik analiz içerik analizi ya da doküman analizinden farklı olarak bir alandaki çalışma dinamiklerini, değişimleri, araştırma yenilikleri ve eğilimleri göstermesi yönüyle oldukça işlevseldir” Bibliyometrik araştırmalar farklı veri tabanlarından seçilen verilerin analiz edilmesiyle, akademik çalışmaların değerlendirilmesini yapmaktadır. “Bibliyometrik araştırmalar yayınların farklı yöntemlerle analiz edilmesine ve bilimsel amaçlı çalışmaların değerlendirilmesine olanak sağlayan araştırmalardır. Bu bağlamda bibliyometrik yöntemler bilimsel çalışmaların sonuçlarının ve etkinliğinin ölçülmesini sağlar. Bibliyometrik araştırmalar, bilim dallarının kendi alanlarındaki yayın yeterliliğini; yayın sayısı, yayın niteliği, yayın yapılan dergilerin ait olduğu indekslerin seçimi gibi ölçütler ışığında değerlendirerek, geleceğe yönelik bilim politikalarının oluşturulmasına yardımcı olur”

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Gazeteci Dr. Habib Aytekin Basın Yayın Akademik çalışmalarına Başladı
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