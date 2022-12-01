Gazetecilerden KSÜ Rektörü Yasım’a hayırlı olsun ziyareti!

MİYABB Genel Başkanı Akkurt ve beraberindeki yönetim kurlu üyeleri Abdurrahman Akbaba, Muttalip Akkuş, Ömer Biricik ve diğer üyeler Rektörlük Makamında kabul ederek bir süre görüşen Rektör Yasım, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirmesinde önemli bir görev ifa eden basın çalışanlarının emeğinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yasım, üniversite yönetimi olarak şehrin ve ülkenin hak ettiği noktaya ulaşması için bütün kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi basın kuruluşlarıyla da yakın işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Misafirperverliği için Rektör Yasım’a teşekkür eden MİYABB Genel Başkanı Akkurt eğitim, bilim ve teknolojide şehrin kalkınmasına öncülük eden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin çalışmalarını büyük bir dikkatle takip ettiklerini belirtti.