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Gazi Ortaokulu'nda ‘Bir Şehit Bir Sınıf’ Projesi Gerçekleştirildi

"Bir Şehit Bir Sınıf" projesi kapsamında şehit ailelerinin katılımıyla Gazi Ortaokulu'nda 26 şehidimizin isminin 26 sınıfa verilmesi ile ilgili program gerçekleştirildi.

Gazi Ortaokulu'nda ‘Bir Şehit Bir Sınıf’ Projesi Gerçekleştirildi

Gazi Ortaokulu'nda ‘Bir Şehit Bir Sınıf’ Projesi Gerçekleştirildi

"Bir Şehit Bir Sınıf" projesi kapsamında şehit ailelerinin katılımıyla Gazi Ortaokulu'nda 26 şehidimizin isminin 26 sınıfa verilmesi ile ilgili program gerçekleştirildi.

17 Şubat 2022 Perşembe 15:24
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Programa Onikişubat Kaymakamı Serken Keçeli, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat Belediyesi Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İl Jandarma Komutanlığı personelleri, şehit aileleri ile yakınları, öğrenciler ve öğretmenler katılım sağladı.

Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan program, şehitlerimiz ile ilgili slayt gösterimi ve şehitlerimize dualarla devam etti.

Programda Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı’nın babası Hüseyin Saygılı, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından şehit ailelerine hediye takdimi gerçekleştirildi.

Şehit ailelerine hediye takdiminin ardından görevleri sırasında şehit düşen polis, asker, UMKE görevlisi 26 şehidimizin adının verildiği sınıflara tabelaların asılması ile program sona erdi.

Son Güncelleme: 17.02.2022 18:41
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Gazi Ortaokulunda ‘Bir Şehit Bir Sınıf’ Projesi Gerçekleştirildi
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