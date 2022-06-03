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Gaziantep Zeugma hematoloji günleri başlıyor!

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Deneysel Hematoloji Derneği iş birliği ile yarın (4 Haziran 2022) “Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri” düzenlenecek.

Gaziantep Zeugma hematoloji günleri başlıyor!

Gaziantep Zeugma hematoloji günleri başlıyor!

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Deneysel Hematoloji Derneği iş birliği ile yarın (4 Haziran 2022) “Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri” düzenlenecek.

03 Haziran 2022 Cuma 15:32
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SANKO Üniversitesi Hastanesi Zeugma Toplantı Salonu’nda birbirinden değerli uzmanların katılacağı bilimsel program Deneysel Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Ünal’ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Prof. Dr. Ali Ünal ve Dr. Yusuf Baran’ın başkanlığında gerçekleştirilecek ilk oturumda, Dr. Ali Eser “KLL (Kronik Lenfositer Lösemi) Tanı ve Yeni Tedavi Yaklaşımları”, Dr. Abdi İbrahim Halil Sönmez “KLL Vaka Sunumu”, Doç. Dr. Gül İlhan “KLL Genetiği”, Dr. Sinan Mersi ise “KLL Vaka Sunumu” konularına değinecek.

Dr. Ali Uğur Ural ve Dr. Emin Kaya ise “Multiple Myelom” başlıklı ikinci oturumun başkanlığını üstlenecek. Dr. Handan Haydaroğlu Şahin, “Yeni Tanı Multiple Myelom’da Güncel Tedavi Yaklaşımları”, Dr. Mesut Tığlıoğlu “Multiple Myeloma Vaka Sunumu”, Dr. İlhami Kiki “Relaps Refrakter Multiple Myeloma Tedavisi” ve Dr. Cemalettin Öztürk “Multiple Myeloma Vaka Sunumu” konularında paylaşım yapacak.

Talassemi’nin konuşulacağı üçüncü oturumda ise Dr. Hasan Kaya ile Dr. Didar Yanardağ Açık, oturumu yönetecek. Bu oturumda da Dr. Murat Kaçmaz “Talassemi Kliniği ve Tedavisi”, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Salih Sertaç Durusoy “Talassemi Vaka Sunumu”, Dr. Pınar Tığlıoğlu “Talassemili Hasta Takibi ve Komplikasyonları”, Dr. Ali Tekbaş da “Talassemi Vaka Sunumu” konularında paylaşım gerçekleştirecek.

Hemofilinin tartışılacağı dördüncü oturumun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Şencan ve Doç. Dr. Muzaffer Keklik yapacak. Prof. Dr. Vahap Okan “Hemofilide Yeni Tedavi Alternatiflerini”, Dr. Kemal Fidan “Hemofili Vaka Sunumunu”, Dr. Zekeriya Aksöz “Edinsel Hemofiliyi” ve Dr. Buğra Salam ise “Edinsel Hemofili Vaka Sunumu”nu anlatacak.

Beşinci ve son oturumun başkanlığını yine Prof. Dr. Ali Ünal üstlenecek. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Akılcı İlaç Kullanımı” konusunda bilgiler aktaracak.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Zeugma Toplantı Salonu’nda düzenlenecek bilimsel program, 4 Haziran Cumartesi günü saat 09.00’da başlayacak.

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Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri Başlıyor!
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