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Gaziler ve Aileleri Onikişubat Belediyesi'nde Buluştu

Şanlı tarihimizin yaşayan kahramanları gaziler ve aileleri, Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kahramanmaraş Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin düzenlediği kahvaltıda kent protokolü ile bir araya geldi.

Gaziler ve Aileleri Onikişubat Belediyesi'nde Buluştu

Gaziler ve Aileleri Onikişubat Belediyesi'nde Buluştu

Şanlı tarihimizin yaşayan kahramanları gaziler ve aileleri, Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kahramanmaraş Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin düzenlediği kahvaltıda kent protokolü ile bir araya geldi.

11 Aralık 2023 Pazartesi 11:55

Şehit aileleri ve gazileri yönelik anlamlı çalışmalara imza atan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, gönülleri ısıtan etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Onikişubat Belediyesi son olarak ise Kahramanmaraş Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği işbirliğinde Kahramanmaraş’taki gaziler ve ailelerini kent protokolüyle bir araya getirdi.

Liva Düğün Salonu’nda düzenlenen kahvaltıya, gaziler ve ailelerinin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Müftüsü Abdurrahman Kotan davetliler katıldı.

Şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler anısına okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda duayı Kahramanmaraş Müftüsü Abdurrahman Kotan yaptı.

Duanın ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mehmet Ali Küpeli katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

“Gazilerimizin her daim yanındayız”

Küpeli’nin ardından programın ev sahipliğini yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kürsüye geldi.

‘Fedai-can ederek vatanı savunan, şanlı tarihimizin yaşayan kahramanları gazilerimiz ve değerli aileleriyle kahvaltıda buluşmanın onurunu yaşıyoruz’ diyen Başkan Mahçiçek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı, “Sözün bittiği yerdeyiz aslında. Milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de ‘ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ diyerek ülkemizin istiklalini ve istikbalini savunmayı sürdürmektedir.

Bu anlamda gazilerimiz de temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir. Geçenlerde Amerika’nın eski Dış İşleri Bakanı Henry Kissinger bir konuşmada, artık dünyanın her tarafında Müslümanlar ölecek demişti. Maalesef her tarafta Müslümanlar ölüyor. Çok yakınımızda Filistin var.

İnşallah bu zulümler ve zalimlikler bitecek. Bu ülke güzel bir ülke, bu ülkenin insanları da Peygamber Efendimiz tarafından övülmüş bir millet. ‘İstanbul’u fetheden komutan ne kadar güzel bir komutan, fetheden asker ne kadar güzel bir asker’ dememiş miydi Peygamber Efendimiz, O komutanlar, o askerler kimlerdi?

Bu milletin evlatlarıydı. Bugün geldiğimiz noktada milletin evlatları, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın her tarafında zulme, yanlışlıklara ve kötülük karşı mücadele etmeye devam edecek. Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanımız Mehmet Ali bey, bugün sizleri ve bizleri davet ederek onurlandırdı. Sizlerle bir araya gelerek biz de onurlandık. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hakk sizlere, ailelerinize, ülkemize ve milletimize kaza bela vermesin inşallah. Aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve kıymetli aileleri bizler için çok değerli. Ülkemiz için canını siper eden tüm gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Her daim yanlarındayız.”

Toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından, Onikişubat Belediyesi’nce günün anısına hazırlanan hediyeler ailelere takdim edildi.

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Gaziler Ve Aileleri Onikişubat Belediyesinde Buluştu
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