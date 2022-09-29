Gazipaşa Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi Kurs Kayıtları Devam Ediyor

Açılışın ardından Kahramanmaraşlı gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Gazipaşa Dr. Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi’nde eğitim süreci devam ediyor. Özellikle İngilizce, Türkçe, Matematik, Tarih, Müzik ve Resim kurslarına gençlerin yoğun ilgisi nedeniyle kurs kayıtlarının devam edeceği bildirildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın “gençlere vefamızın yansıması” dediği gençlik merkezinde eğitim faaliyetleri başladı. Eğitim merkezlerinin yoğun olduğu bir alanda bulunan Gazipaşa Dr. Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi, bölgeye hitap eden potansiyeliyle de dikkat çekiyor.

Belediye Başkanı Necati Okay da gençlerin kurslara olan ilgisinden bahsetti. Özellikle eğitim programlarının gençlere çok büyük katkılar sağlayacağını aktaran Başkan Okay, özel ders alma imkanı olmayan gençlerin buradan faydalanabileceğini duyurdu.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği, eğitimlerine çok büyük katkı sağlayabilecekleri bir mekanı daha ilçemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hem Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’mizde hem Gazipaşa Dr. Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezimizde özellikle eğitim kurslarımızın altını çizmek istiyorum. Özel ders alma imkanı olmayan ve kendini geliştirmek isteyen gençlerimiz için bu kurslar çok büyük önem arz ediyor. Ben gençlerimizin bunu değerlendirmesini tavsiye ediyorum. Bu kurslar dışında gençlik merkezimizde gençlerimizin gününü en verimli şekilde geçireceği çok önemli aktivite alanları mevcut. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu hizmetlerimiz gençlerimize olan vefamızın bir yansımasıdır. Gençlerimiz bu alanlarda hoşça vakit geçirebilir. Ben hepsini gençlik merkezlerimize davet ediyorum.”

