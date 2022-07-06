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Gedemenli Gayrimenkul’den bayram mesajı

Gedemenli Gayrimenkul kurucusu Ferhat Gedemenli, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Gedemenli Gayrimenkul’den bayram mesajı

Gedemenli Gayrimenkul’den bayram mesajı

Gedemenli Gayrimenkul kurucusu Ferhat Gedemenli, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:08
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Mesajında İslam aleminin Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Ferhat Gedemenli şöyle dedi:

''Bayramlar birlik içinde olmanın ve hayırlı günlerin en başında geliyor. Bu günler dostlukların canlanması, üzüntülerin yerini sevincin alması, yardıma muhtaç olanlara yardım elinin uzatılması açısından bir fırsat olarak görülmelidir.

Son zamanlarda ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşan sağlık, sosyal ve ekonomik olumsuzluklar ile özellikle Müslüman coğrafyalarında akan kan ve gözyaşının durması bu mübarek günlerde en büyük dua ve temennimizdir.

Bayram yakınlıktır, yakınlaşmadır. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığın kalplerini birbirine yakınlaşmasını sağlamasını temenni ediyorum.

Ben bu düşüncelerle başta hemşehrilerim ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın herkese sağlık ve huzur getirmesini diliyorum.''

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Gedemenli Gayrimenkul’den Bayram Mesajı
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