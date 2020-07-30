Gelecek Partisi Kahramanmaraş’ın Kurban Bayramını Kutladı

Bir mesaj yayınlayıp kurbanın ibadetinin önemine vurgu yapan Arif Gedemenli, Kurban’ın, paylaşmanın ve kardeşliğin ifadesi olduğunu belirtti.

Bayramların paylaşmanın ön plana çıktığı özel günler olduğu ve yardımlaşma bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Gedemenli,

“Mübarek bayram günlerinin tüm İslam Âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Manevi dünyamızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramını bu yıl da hep beraber kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramları bir fırsat olarak görerek bayramların arttırdığı hoşgörü yardımlaşma ve dayanışma duygularından yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız.

Bu yıl maalesef koronavirüs nedeniyle buruk bir bayram geçireceğiz. Kıymetli hemşerilerimden bayram süresi boyunca maske mesafe ve temizlik kuralına dikkat etmenizi rica ediyoruz. Kendimizi ve yakınlarımızı korumak için bu bayram da uzaktan bayramlaşalım, mesafeyi koruyalım.

Kurban Bayramı için alınan kurallara uymaya hep birlikte özen gösterelim.

Bayram sevincimiz bayram coşkumuz acılara üzüntülere dönüşmesin istiyoruz. Çünkü hiçbir şey insan hayatından daha önemli değil.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının tüm insanlığa şehrimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.” Diye konuştu.