Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu’nda Kurban Bayramı hazırlığı
Dulkadiroğlu’nda Kurban Bayramı hazırlığı
Başkan Mahçiçek’in Kurban Bayramı Mesajı
Başkan Mahçiçek’in Kurban Bayramı Mesajı
KMTSO da İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programı Düzenlendi
KMTSO da İhracat Satış Kampı...
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü maske dağıttı
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü maske dağıttı
Kurban İbadetini En Sağlıklı Şekilde Yerine Getirelim
Kurban İbadetini En Sağlıklı Şekilde...

Gelecek Partisi Kahramanmaraş’ın Kurban Bayramını Kutladı

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Arif Gedemenli, tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutladı.

Gelecek Partisi Kahramanmaraş’ın Kurban Bayramını Kutladı

Gelecek Partisi Kahramanmaraş’ın Kurban Bayramını Kutladı

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Arif Gedemenli, tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutladı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 14:54

Bir mesaj yayınlayıp kurbanın ibadetinin önemine vurgu yapan Arif Gedemenli, Kurban’ın, paylaşmanın ve kardeşliğin ifadesi olduğunu belirtti.

Bayramların paylaşmanın ön plana çıktığı özel günler olduğu ve yardımlaşma bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Gedemenli,

“Mübarek bayram günlerinin tüm İslam Âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Manevi dünyamızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramını bu yıl da hep beraber kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramları bir fırsat olarak görerek bayramların arttırdığı hoşgörü yardımlaşma ve dayanışma duygularından yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliğimizi perçinlemeli barış ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız.

Bu yıl maalesef koronavirüs nedeniyle buruk bir bayram geçireceğiz. Kıymetli hemşerilerimden bayram süresi boyunca maske mesafe ve temizlik kuralına dikkat etmenizi rica ediyoruz. Kendimizi ve yakınlarımızı korumak için bu bayram da uzaktan bayramlaşalım, mesafeyi koruyalım.

Kurban Bayramı için alınan kurallara uymaya hep birlikte özen gösterelim.

Bayram sevincimiz bayram coşkumuz acılara üzüntülere dönüşmesin istiyoruz. Çünkü hiçbir şey insan hayatından daha önemli değil.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının tüm insanlığa şehrimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.” Diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Gelecek Partisi Kahramanmaraş’ın Kurban Bayramını Kutladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Kılıç’tan Kurban Bayramı Mesajı
İyi Parti Onikişubat İlçe Başkanı Kılıç’tan Kurban Bayramı Mesajı
Vefa Bakırcılıktan Kurban Bayramı mesajı
Vefa Bakırcılıktan Kurban Bayramı mesajı
Remzi Çayır’dan Kurban Bayramı mesajı
Remzi Çayır’dan Kurban Bayramı mesajı
ARMADAŞ Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz’dan bayram mesajı
ARMADAŞ Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz’dan bayram mesajı
Dulkadiroğlu’nda Kurban Bayramı hazırlığı
Dulkadiroğlu’nda Kurban Bayramı hazırlığı

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber