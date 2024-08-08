Geleneksel Ağustos Fuarı Heyecanı Komşu İllerde

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’nın açılışına saatler kala şehirde heyecanlı bekleyiş hat safhaya ulaşırken komşu illerde de Geleneksel Ağustos Fuarı’nın tanıtımı yapıldı.

9 Ağustos Cuma günü misafirlerini ağırlamaya başlayacak Geleneksel Ağustos Fuarı tanıtım görselleri;Gaziantep, Adana, Malatya, Kayseri, Hatay, Adıyaman ve Osmaniye’de billboardlarda yerini aldı.

Fuarda gerçekleştirilecek etkinlikler tanıtılırken bir yandan da tüm vatandaşlar Geleneksel Ağustos Fuarı’na davet edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Fuarımızın en önemli taraflarından bir tanesi de esnaflarımızın kendine alan bulabilmeleri. Çeşitli sektörlerden 170 esnafımız fuarda stant açacak. Esnaflarımıza destek olmak amacıyla da Gaziantep, Malatya, Kayseri, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Hatay’da açık hava reklamları yayınladık.Çevre illerdeki tüm vatandaşlarımızı fuarımıza bekliyoruz” dedi.