Şehrin geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve 20 yıllık aranın ardından yeniden misafirlerine kapılarını açan Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçi akınına uğruyor. Fuarda bir hafta geride kalırken ziyaretçi sayısı şimdiden yüzbinleri aştı. Kahramanmaraş’ın kültürel ve ticari hayatına önemli katkılar sağlaması hedeflenen fuara Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye gibi komşu illerden de ziyaretçiler akın ediyor.

31 Ağustos’a kadar devam edecek fuar süresince; birbirinden renkli ve eğlenceli konserler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması, alışveriş ve spor alanları ile sahne gösterileri vatandaşlarla buluşacak. Akın akın fuar alanına gelen vatandaşlar, hem anılarını tazeleme imkânı bulduğunu hem de yeni anılar biriktirdiklerini belirterek fuarı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vatandaşlardan Fuar İçin Başkan Görgel’e Teşekkür

Fuarın yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti belirten Halil Aktaş, “Uzun zamandır bu fuarı bekliyorduk. Bu sene yeniden düzenlenmesine çok sevindik. Eski günlerimizi yâd ettik. Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Neslihan Yılmaz, “3 gündür geliyorum fuara. Daha da gelmeye devam edeceğim. Ağustos Fuarı’nı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Erol Poyraz, “Şimdiye kadar büyük bir heyecanla beklediğimiz bir etkinlikti. Sağ olsun Fırat Başkanımız gerekeni yaptı ve bu fuarı bizlerle buluşturdu” cümlelerini kaydederken Halil Koca, “Fuar çok güzel ve eğlenceli. Bizleri çocukluğumuz götürdü. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.