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Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Bahadır Tatlıöz müzik ziyafeti yaşattı

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda pop müziğin sevilen ismi Bahadır Tatlıöz sahne aldı. Müzikseverler, Tatlıöz’ünbirbirinden güzel şarkılarıyla eğlenirken, fuar alanı da adeta festival havasına büründü.

Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Bahadır Tatlıöz müzik ziyafeti yaşattı

Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Bahadır Tatlıöz müzik ziyafeti yaşattı

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda pop müziğin sevilen ismi Bahadır Tatlıöz sahne aldı. Müzikseverler, Tatlıöz’ünbirbirinden güzel şarkılarıyla eğlenirken, fuar alanı da adeta festival havasına büründü.

11 Ağustos 2024 Pazar 12:50

Şehrin geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve uzun bir aranın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden vatandaşlarla buluşturulan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, muhteşem bir konserle devam etti. Pop müziğin sevilen ismi Bahadır Tatlıöz, geniş repertuarı ve etkileyici sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. KAFUM Fuar Alanında düzenlenen konserde Tatlıöz, sevilen şarkılarının yanı sıra son albümünden de parçalar seslendirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde enerjisiyle izleyicileri coşturan Bahadır Tatlıöz, müzikseverlerden yoğun alkış aldı. Konser alanını tıklım tıklım dolduran vatandaşlar da sevilen sanatçının Takvim, Uzun Lafın Kısası, Net ve Ben de Özledim gibi hit parçalarına hep bir ağızdan eşlik ederek geceye renk kattı. Katılımcılar, Tatlıöz’ün birbirinden güzel şarkılarıyla eğlenirken, fuar alanı da adeta festival havasına büründü.

“Kahramanmaraş’ta Olmak Mutluluk Verici”

Kahramanmaraş’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Bahadır Tatlıöz, “Öncelikle bugün Kahramanmaraş’ta olmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. 6 Şubat’ta hep birlikte büyük bir sınavdan geçtik. Başta Kahramanmaraş ve çevre iller olmak üzere tüm ülkece büyük acılar yaşadık. Gördüğüm kadarıyla toparlanma süreci çok muhteşem gidiyor. Buna bizzat şahit olmak beni çok duygulandırdı. Bugün Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle buluşarak onlara moral ve motivasyon vermeye çalışacağız. Bugün burada olmak benim için ayrı bir mutluluk” diye konuştu.

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